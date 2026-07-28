وزیر ارتباطات برای افتتاح ۲۰۶ پروژه ارتباطی وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر سه‌شنبه با استقبال منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، معاونان استانداری و جمعی از مدیران استانی وارد کرمانشاه شد.

وزیر ارتباطات در آغاز سفر خود با حضور در یادمان شهید گمنام استانداری کرمانشاه، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی ادای احترام کرد.

در این سفر تمامی معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی را همراهی می‌کنند.

شرکت در نشست شورای اداری استان، حضور در نشست با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیدار با خانواده شهید و همچنین دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه از جمله برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات به کرمانشاه است.

افتتاح ۲۰۶ پروژه ارتباطی در استان کرمانشاه نیز از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر به شمار می‌رود؛ پروژه‌هایی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهره‌برداری خواهند رسید.