به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی، حکیم و بنیانگذار حکمت اشراق، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با سخنرانی جمعی از استادان برجسته دانشگاه، روز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ در فضای مجازی برگزار می شود.
در این مراسم که ساعت ۱۵ پخش خواهد شد، حکمتالله ملاصالحی استاد دانشگاه تهران، انشاءالله رحمتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، حسن سیدعرب عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام، سیما سادات نوربخش مدرس و پژوهشگر فلسفه اسلامی و محمود شالویی درباره اندیشه، آثار و تاثیرگذاری شیخ شهید اشراقی در سپهر حکمی و عرفانی ایران و جهان علم به ایراد سخن خواهند پرداخت.
علاقه مندان می توانند این مراسم را طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پیوند های زیر دنبال نمایند:
بله:https://ble.ir/anjomanasarmafakher آپارات:www.aparat.com/mafakherefarhangi
شیخ شهابالدین سهروردی (۵۴۹–۵۸۷ هجری قمری)، بنیانگذار حکمت اشراق، از برجستهترین فیلسوفان تاریخ اندیشه اسلامی و از چهرههای ماندگار سنت حکمی ایران است. وی با تلفیق میراث فلسفه مشائی، حکمت ایران باستان، آموزههای قرآنی و تجربه شهودی، مکتبی بنیان نهاد که تأثیر آن تا امروز در فلسفه، عرفان و الهیات اسلامی استمرار یافته است. آثار سهروردی، علاوه بر جهان اسلام، در محافل دانشگاهی و فلسفی جهان نیز همواره مورد توجه بوده و اندیشه او یکی از مهمترین حلقههای پیوند عقل، شهود، معنویت و حقیقت در تاریخ تفکر بشری به شمار میرود.
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