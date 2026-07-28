به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش دانشیان، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، در مراسم اهدای تبلت ویژه دانشجویان نابینا با اشاره به آمار دانشجویان توانخواه در دانشگاههای سراسری اظهار کرد: بر اساس آماری که از دانشگاهها دریافت کردهایم، ۶۴ دانشجوی مقطع دکتری، ۸۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی مقطع کارشناسی جزو دانشجویان توانخواه هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار، بیشترین دانشجویان توانخواه در مقطع کارشناسی تحصیل میکنند، افزود: بیشترین گروه دانشجویان توانخواه را دانشجویان نابینا و کمبینا تشکیل میدهند و پس از آنها دانشجویان دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی، کمشنوا و ناشنوا و سپس سایر گروههای دارای معلولیت قرار دارند.
دانشیان ادامه داد: بیشترین تعداد دانشجویان دارای معلولیت در دانشگاه پیامنور مشغول به تحصیل هستند. همچنین ۷۵ دانشگاه کشور دانشجویان توانخواه دارای آسیب بینایی دارند که از این میان، ۳۳ دانشگاه بیش از ۱۰ دانشجوی نابینا و کمبینا را تحت پوشش دارند.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به اجرای طرح حمایت از دانشجویان نابینا گفت: این اقدام با حمایت و همکاری بنیاد علوی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری آغاز شده است و امیدواریم تداوم یابد تا بتوانیم همه دانشجویان توانخواه را به طور کامل تحت پوشش حمایتهای لازم قرار دهیم.
وی همچنین از تدوین نخستین آییننامه ویژه دانشجویان توانخواه خبر داد و افزود: برای نخستین بار آییننامه دانشجویان توانخواه تدوین، نهایی و برای تأیید به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده است. امیدواریم با تصویب این آییننامه، زمینه ارائه حمایتهای شایسته و متناسب با شأن این دانشجویان فراهم شود.
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