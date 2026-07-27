آغاز طرح حمایت از دانشجویان توانخواه با اهدای تبلت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ ابوالفضل دانشور مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از اهدای تبلت به ده دانشگاه هدف که در مناطق محروم قرار دارند با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ریاست بنیاد علوی در روز سه‌شنبه ۶ مرداد ماه خبر داد.

وی این اقدام را در راستای فرهنگ سازی و طرح حمایت از دانشجویان توانخواه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانسته و گفت: این طرح در فاز نخست و با مشارکت بنیاد علوی، با اهدا ۲۵ دستگاه تبلت برای استفاده دانشجویان نابینا در دانشگاه های هدف آغاز می شود و در صورت حمایت بنیاد علوی، دیگر دانشگاه ها نیز از این طرح بهره مند خواهند شد.

بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان، مراسم رونمایی از طرح حمایت از دانشجویان توانخواه، فردا سه شنبه ۶ مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح با حضور دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان رئیس بنیاد علوی، مسئولین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و روسای دانشگاه های منتخب در محل این سازمان برگزار خواهد شد.

گفتنی است بر اساس آخرین آمار تجمیعی بیش از ۵ هزار دانشجوی توانخواه شامل دانشجویان نابینا، ناشنوا و معلولان جسمی حرکتی در دانشگاه های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می کنند که نیازمند اقدامات حمایتی می باشند.