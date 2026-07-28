به گزارش خبرنگار مهر سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، امروز در مراسم اهدای تبلتهای هوشمند ویژه دانشجویان نابینا و کمبینا که با همکاری بنیاد علوی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد، از اقدامات راهبردی برای حمایت از این قشر ارزشمند خبر داد.
فناوری؛ کلید عدالت آموزشی برای دانشجویان توانخواه
حبیبا در این مراسم با تأکید بر اهمیت عصر دیجیتال، اظهار داشت: دسترسی به فناوری اطلاعات یکی از مهمترین شاخصههای عدالت آموزشی است. این تبلتها تنها یک وسیله نیستند، بلکه برای دانشجویان توانخواه، یک کلاس سیار، کتابخانه قابلحمل و دریچهای به سوی فرصتهای برابر در آموزش و پژوهش محسوب میشوند.
وی افزود که استفاده از نرمافزارهای تبدیل گفتار به متن و دسترسی به منابع دیجیتال، میتواند انگیزه و پیشرفت تحصیلی این عزیزان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
بررسی آمار و وضعیت دانشجویان توانخواه
رئیس سازمان امور دانشجویان با ارائه آماری از وضعیت دانشجویان توانخواه در دانشگاههای کشور، خاطرنشان کرد: در میان بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو، حدود ۵ هزار دانشجو در دسته توانخواه قرار دارند که نیمی از آنها از گروه کمبینا یا نابینا هستند.
وی با اشاره به توزیع جغرافیایی این دانشجویان در دانشگاه ها گفت: یک هزار و ۵۰۰ نفر از این دانشجویان توانخواه ما در دانشگاه پیام نور، ۳۰۰ نفر از این دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۵۰۰ نفر از این دانشجویان نیز در شهر مشهد هستند، بر اساس بررسیها، بیشترین تمرکز این دانشجویان در سه گرایش علوم انسانی و اجتماعی، بهویژه رشته های حقوق، روانشناسی و علومن تربیتی است که حدود ۴۰۰ نفر از این دانشجویان در رشته روانشناسی، ۴۰۰ نفر نیز در رشته حقوق و ۲۲۰ نفر از این دانشجویان در رشته های علوم تربیتی تحصیل می کنند، آمارهای مذکور نشان می دهد که عمده علاقه این دانشجویان در رشته های علوم انسانی اجتماعی است که ضرورت ایجاد این زیرساخت ها و رشته ها را می طلبد.
تدوین آییننامه جامع حمایت از دانشجویان توانخواه
حبیبا با اشاره به تدوین آییننامه جامع حمایت از دانشجویان توانخواه افزود: آیین نامه مذکور در حال حاضر در مرحله نهایی شدن و امضای وزیر است و این سند تنها یک متن روی کاغذ نیست، بلکه قرار است یک برنامه عملیاتی برای تحقق «دانشگاه برای همه» باشد. محورهای اصلی این آییننامه عبارتند از الزام دانشگاهها به فراهم کردن امکانات مناسب در خوابگاهها، غذاخوریها، سرویسهای بهداشتی استاندارد و کلاسهای درس (بهویژه در طبقات همکف یا ساختمانهای دارای آسانسور)، ارائه خدمات مشاوره رایگان برای مقابله با محدودیتهای ذهنی و روانی و حمایت از مشارکت آنها در فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی، اختصاص نگاه ویژه به وامهای دانشجویی، پوشش بیمه درمانی و تکمیلی رایگان و فراهم کردن تجهیزات ورزشی مناسب، و خدمات همیار دانشجو: کمک به تردد، شرکت در جلسات امتحان و استفاده از کتابخانه از طریق سیستمهای حمایتی.
نظارت و استفاده از ظرفیت خیرین
رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد : سازمان در مسیر اجرای این آییننامه، بر سه محور اصلی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از دانشجویان توانخواه، نظارت مستمر بر حسن اجرای آییننامه در دانشگاهها و پیگیری تخصیص بودجه تمرکز خواهد کرد.
وی همچنین از رؤسای دانشگاهها خواست تا با بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی شرکتها و ظرفیت خیرین، در تأمین امکانات مورد نیاز این دانشجویان مشارکت فعال داشته باشند.
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