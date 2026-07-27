مرکز غیرمجاز زیبایی در سهند پلمب شد

احمد شیرجنگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پلمب یک واحد غیرمجاز زیبایی در شهر سهند خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با فعالیت مراکز متخلف، یک واحد غیرمجاز زیبایی به دلیل مداخله غیرمجاز در امور درمانی شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، با دستور دادستان پلمب شد.

وی افزود: این واحد بر اساس گزارش کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو و با استناد به قوانین مربوط به مراکز مداخله‌گر در امور درمان، متخلف شناخته شد و پرونده آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو با تأکید بر برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه سلامت، گفت: با هرگونه فعالیت فاقد مجوز، غیربهداشتی و خارج از چارچوب‌های قانونی که سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

شیرجنگ با بیان اینکه حفظ سلامت عمومی از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، غیرمجاز یا غیربهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.