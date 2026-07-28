به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به ضرورت تسهیل سفر زائران عتبات عالیات از طریق ابزارهای فناورانه، از راه‌اندازی سامانه ملی اربعین به نشانی arbaeen.gov.ir خبر داد.

وی این سامانه را به عنوان تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات الکترونیک به زائران اربعین معرفی کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تبیین کارکردهای این درگاه ملی اظهار کرد: این سامانه در قالب یک راهنمای جامع، زائران را در ۶ مرحله کلیدی، از آمادگی پیش از سفر تا حضور در خاک عراق، همراهی می‌کند.

صدر نقشه تعاملی مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا، امکان ثبت و معرفی خدمات سکوها و شرکت‌های فعال در حوزه اربعین، دسترسی به سؤالات متداول، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی و اطلاعات نمایندگی‌های کنسولی ایران در عراق را از مهمترین امکانات این سامانه برشمرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که پس از ارزیابی، فهرست سکوها و شرکت‌های واجد شرایط نیز از طریق این سامانه در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا از خدمات هوشمند و یکپارچه بهره‌مند شوند.