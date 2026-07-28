آرامکو پالایشگاه جیزان را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شرکت آرامکوی عربستان سعودی، پالایشگاه جیزان با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز را در پی حملات اخیر نیروهای مسلح یمن تعطیل کرد.
رویترز گزارش داد که شرکت آرامکوی سعودی در پی حمله روز شنبه، پالایشگاه نفت جیزان با ظرفیت ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز را در ۲۷ جولای تعطیل کرد.
طبق گزارش این رسانه غربی، حمله به پالایشگاه جیزان شرکت آرامکوی سعودی به مجتمع سیکل ترکیبی گازسازی یکپارچه و منطقه مخازن پالایشگاه آسیب رساند.
یک مقام وزارت دفاع یمن در گفتگو با خبرگزاری سبا این کشور اعلام کرد که اظهارات وزارتخانههای دفاع و امور خارجه عربستان، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست سامانههای این کشور در شناسایی پهپادهای یمنی است.
وی اظهار کرد که یمن طی سالهای گذشته در دوره کاهش تنش در برابر نقضهای مکرر از سوی عربستان صبر پیشه کرده است.
این منبع افزود که عربستان باید به حاکمیت و استقلال یمن احترام بگذارد و مسئولیت پیامدهای هرگونه نقضی را که مرتکب میشود، بپذیرد.
وی همچنین تأکید کرد که عربستان باید با بازگشایی فرودگاهها و بنادر و تسهیل روند تجارت، به محاصره مردم یمن پایان دهد.
این منبع در پایان خواستار آزادی اسرا، احترام به حاکمیت یمن و فراهم شدن امکان بهرهبرداری مردم یمن از منابع و ثروتهای کشورشان در جهت پرداخت حقوق و ارائه خدمات شد.
از سوی دیگر، «ضیفالله الشامی»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز گفت که اظهارات اخیر مقامهای سعودی نشاندهنده سردرگمی این کشور پس از حملات نیروهای مسلح یمن به جیزان و ینبع است.
وی همچنین اعلام کرد که متهم کردن ایران و دیگر طرفها از سوی عربستان، تلاشی برای فرار از مسئولیت این کشور در قبال محاصره یمن است.
الشامی در ادامه اظهارات مقامات سعودی مبنی بر این که حمله به تأسیسات نفتی این کشور از منشأ عراق صورت گرفته را تلاشی نافرجام برای اعمال فشار بر دولت عراق در پرونده سلاح گروههای مقاومت و در راستای رویکرد آمریکا و مشابه آنچه در لبنان در جریان است، دانسته است.
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