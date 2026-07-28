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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

هشدار شدیداللحن صنعا به ریاض درباره دشمنی با همسایگان عربی و اسلامی

هشدار شدیداللحن صنعا به ریاض درباره دشمنی با همسایگان عربی و اسلامی

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: ما تهدیدات عربستان علیه عراق را محکوم می‌کنیم و به رژیم سعودی هشدار می‌دهیم که دشمنی با همسایگان عربی و اسلامی خود، خسارات سنگینی به آن وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: نقض حریم هوایی یمن توسط رژیم سعودی مردود و غیرقابل قبول است و با پاسخی طبق قوانین، منشورها و عرف بین المللی روبرو خواهد شد.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: سرنگونی پهپادهای رژیم سعودی در حریم هوایی یمن، نشان دهنده این است که حریم هوایی یمن از سوی آنها نقض می شود و این به یمن حق مقابله به مثل می دهد.

وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: به کسانی که از یمن به خاطر مخالفت با نقض حریم هوایی خود خرده می گیرند، می گوییم که حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای سعودی باز کنید تا آزادانه پرواز کنند و هر کسی را که می‌خواهند هدف قرار دهند.

وزارت امور خارجه اعلام کرد: یمن نقض حریم هوایی خود را برنمی تابد و به گونه‌ای عمل خواهد کرد که حاکمیت خود را حفظ کند. وحدت میادین، صرف نظر از سطح رویدادها، یک اصل دینی و کاملاً تثبیت شده است.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: ما تهدیدات عربستان علیه عراق را محکوم می‌کنیم و به رژیم سعودی هشدار می‌دهیم که دشمنی با همسایگان عربی و اسلامی خود، خسارات سنگینی به آن وارد خواهد کرد.

کد مطلب 6901997

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