به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، مراسم رونمایی از پوستر و فراخوان دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» سه‌شنبه ۶ مرداد با حضور حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان، هادی کهندل مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس، محمد نجاری دبیر دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، امیر امیری مدیر انجمن‌های ادبی و جمعی از هنرمندان در خبرگزاری دفاع مقدس برگزار شد.

امیر امیری مدیر انجمن‌های ادبی سازمان بسیج هنرمندان، در این مراسم با اشاره به شکل‌گیری نخستین دوره این رویداد اظهار کرد: نخستین رویداد «وعده صادق» در سال ۱۴۰۳ و پس از عملیات «وعده صادق» با پیشنهاد و مطالبه هنرمندان برگزار شد. ساختار بسیج همواره در کنار هنرمندان قرار داشته و از ظرفیت‌های هنری در عرصه‌های مختلف حمایت کرده است. در سال ۱۴۰۳ و همزمان با خیزش هنرمندانی که علاقه‌مند بودند حماسه «وعده صادق» را روایت کنند، آثار متعددی در حوزه‌های هنرهای تجسمی، شعر و داستان کوتاه با همکاری سازمان بسیج هنرمندان، معاونت فرهنگی نیروی هوافضای سپاه و جمعی از هنرمندان تولید شد. این آثار در گالری‌ها و فضای مجازی به نمایش درآمد و نشان داد هنرمندان کشور در حوزه دفاع از میهن و ارزش‌های ملی نقش‌آفرینی فعال دارند.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز با استقبال گسترده هنرمندان، تصمیم گرفته شد بستری برای جمع‌آوری و ارائه آثار با موضوع «وعده صادق» فراهم شود. حتی پیش از انتشار رسمی فراخوان، آثار متعددی به دبیرخانه ارسال شده است.

امیری با اشاره به دبیری محمد نجاری در این دوره عنوان کرد: با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی تلاش خواهد شد جایگاهی شایسته برای ارائه آثار هنرمندان و این حرکت فرهنگی و هنری فراهم شود.

تاکید رئیس سازمان بسیج هنرمندان بر ماندگاری رشادت‌ها با زبان هنر

در ادامه مراسم، حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان، با بیان اینکه برگزاری این رویداد در پاسخ به درخواست هنرمندان برنامه‌ریزی شده بود، گفت: این برنامه برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود اما به دلیل شرایط و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اجرای آن با تأخیر همراه شد.

وی افزود: برای ثبت و ماندگار کردن رشادت‌ها، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های این دوران، بیش از هر چیز به زبان هنر نیاز داریم؛ زبانی که رساترین ابزار برای انتقال مفاهیم به نسل‌های آینده و مخاطبان جهانی است. اگر این حوادث و افتخارات با زبان هنر روایت شود، در حفظ و ماندگاری آنها موفق خواهیم بود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان اظهار کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از اساتید برجسته و هنرمندان شاخص، این جشنواره در سطحی شایسته و با تراز بین‌المللی برگزار شود. همچنین در بخش بین‌الملل برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده و پیش از انتشار فراخوان نیز شاهد استقبال هنرمندان بوده‌ایم. هدف اصلی، جلب مشارکت حداکثری هنرمندان است.

تاکید بر رسالت رسانه‌ای ثبت مستندسازی جنایات آمریکا و رژیم صهیونسیتی

در بخش دیگری از مراسم، هادی کهندل مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس، ضمن قدردانی از سازمان بسیج هنرمندان گفت: افتخار ماست که میزبان جمعی از هنرمندان متعهد کشور باشیم. خبرگزاری دفاع مقدس در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۲ مأموریت اصلی را دنبال کرد؛ نخست ثبت و مستندسازی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم ایران و دوم انعکاس پاسخ‌های مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

وی ادامه داد: این جنایت‌ها باید برای تاریخ ثبت شود و در این مسیر، زبان هنر و رسانه نقشی تعیین‌کننده دارد. خبرنگاران و تصویربرداران خبرگزاری دفاع مقدس از نخستین لحظات حملات موشکی در محل حوادث حضور یافتند و در کنار نیروهای امدادی، صحنه‌های تلخ آسیب به مناطق مسکونی، شهادت و مجروحیت هموطنان و تلاش نیروهای امدادی را ثبت کردند.

کهندل تأکید کرد: همان‌گونه که ثبت جنایت‌های رژیم صهیونیستی یک وظیفه تاریخی است، انعکاس تصاویر و اخبار مربوط به عملیات موفق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه مراکز و پایگاه‌های نظامی دشمن نیز بخش مهمی از رسالت رسانه‌ای ماست.

ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی از آثار هنری مرتبط با موضوع «وعده صادق»

محمد نجاری دبیر دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، در این مراسم با درود به شهدای آزادی و آزادگی، از شهدای صدر اسلام تا شهدای مدافع امنیت، مدافعان حرم و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با آرزوی پیروزی برای جبهه مقاومت در ایران، عراق، یمن، لبنان و فلسطین، گفت: از مجموعه خبرگزاری دفاع مقدس که پرچم‌دار جنگ رسانه‌ای در عرصه مقاومت است، قدردانی می‌کنیم. همچنین از اعتماد رئیس سازمان بسیج هنرمندان سپاسگزاریم که این فرصت فراهم شد تا دومین رویداد «وعده صادق ۲ در آیینه هنر» را آغاز و فراخوان آن را منتشر کنیم.

وی با اشاره به بین‌المللی شدن این رویداد توضیح داد: دومین دوره رویداد «وعده صادق» با رویکرد بین‌المللی برگزار می‌شود؛ مسیری راهبردی که می‌تواند در عرصه رسانه و هنر بین‌الملل اثرگذار باشد. جمهوری اسلامی ایران امروز در میدان‌های گوناگون و در جنگ‌های پیچیده ترکیبی حضور دارد و عملیات «وعده صادق» پس از حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و شهادت سردار محمدرضا زاهدی و جمعی از همراهانش، به‌عنوان نقطه عطفی در این نبرد، بر پایه یک راهبرد سیاسی، نظامی و رسانه‌ای طراحی و اجرا شد.

نجاری ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز همراهی و همدلی مردم جلوه‌ای ویژه یافت و وحدت ملی بیش از پیش تقویت شد. امروز سه عرصه میدان نبرد، دیپلماسی و افکار عمومی، میدان‌های اصلی این رویارویی هستند و در کنار آنها، عرصه رسانه و هنر نیز نقشی تعیین‌کننده در روایت این نبرد ایفا می‌کند.

دبیر این رویداد با تأکید بر نقش نسل جوان در جنگ رسانه‌ای گفت: یکی از دلایل موفقیت در این نبرد، حضور نوجوانان و جوانانی است که رسانه، فضای مجازی، انیمیشن و تولیدات خلاقانه را به‌خوبی می‌شناسند و آثار اثرگذاری خلق می‌کنند. این رویداد میعادگاه عاشقان این مسیر است؛ گردهمایی‌ای که هدف آن بیش از رقابت، ایجاد هم‌افزایی، رفاقت و تقویت جبهه فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی است تا پیام و فریاد هنرمندان رساتر از گذشته به گوش مخاطبان برسد.

وی با اشاره به اهداف بلندمدت این رویداد اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلی، خروج از فعالیت‌های جزیره‌ای و ایجاد یک بانک جامع اطلاعاتی از آثار هنری مرتبط با موضوع «وعده صادق» است تا تمامی تولیدات هنرمندان در یک مرکز گردآوری و مستندسازی شود و پژوهشگران بتوانند در آینده از این ظرفیت ارزشمند بهره‌مند شوند.

نجاری افزود: دبیرخانه دائمی این رویداد با هدف حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، نمایش و معرفی آثار، حفظ هویت آثار هنری و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان تشکیل خواهد شد. این دبیرخانه می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای آثار هنرمندان ایجاد کند و زمینه معرفی سریع‌تر و گسترده‌تر آنها را فراهم سازد.

دبیر دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آیینه هنر» در پایان با اشاره به تعامل این رویداد با مراکز علمی و دانشگاهی گفت: تعامل با دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت هنر متعهد به انقلاب اسلامی از رویکردهای مهم این دوره است. همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دیگر مراکز علمی در دستور کار قرار دارد و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها نیز در شورای سیاست‌گذاری و هیئت‌های علمی این رویداد حضور خواهند داشت. همچنین داوری آثار توسط چهره‌های برجسته و صاحب‌نام عرصه هنر انجام خواهد شد.

مهدی متولیان طراح پوستر این رویداد نیز، در تشریح ایده‌های شکل‌گیری این اثر گفت: در طراحی پوستر تلاش شد با الهام از الگوهای نگارگری و نقاشی ایرانی، اثری متناسب با هویت هنر ایرانی خلق شود. با توجه به اینکه گرافیک وظیفه انتقال سریع پیام را بر عهده دارد، سوژه اصلی پوستر بر پایه موشک‌های به‌کاررفته در عملیات «وعده صادق ۲» انتخاب شد و با بهره‌گیری از عناصر بصری هنر ایرانی، به فرمی نزدیک به نقاشی و نگارگری ایرانی تبدیل شد.

وی افزود: موشک به‌طور طبیعی مفهومی از قدرت، خشونت و هراس را القا می‌کند، اما در این اثر تلاش شده است با نمایش جلوه‌های لطیف و معنوی در امتداد حرکت آن، «جنود الهی» و حقانیت این مبارزه به مخاطب یادآوری شود. این برداشت، نگاهی انتزاعی و شخصی است و ممکن است همه مخاطبان آن را به یک شکل دریافت نکنند، اما هدف اصلی انتقال این مفهوم در فرصت کوتاه مواجهه مخاطب با پوستر بوده است.

در پایان مراسم، با حضور حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان، محمود فرهنگ دبیر رویداد «صاحبدلان»، محمد نجاری دبیر رویداد بین‌المللی «وعده صادق ۲ در آینه هنر» و هادی کهندل مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس، از پوستر رویداد بین‌المللی «وعده صادق ۲ در آینه هنر» رونمایی شد.