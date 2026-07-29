به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، فراخوان دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» در هفت رشته فیلم، ادبیات داستانی، شعر، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و پژوهش منتشر شد که به شرح زیر است:

«حماسه‌ حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملّت را در تاریخ، ماندگار کنند.» (رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای)

نخستین عملیات «وعده صادق» که در بهار ۱۴۰۳، در پی تهاجم رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، صورت گرفت؛ نقطه‌عطفی در سیاست دفاعی و معادلات بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این عملیات، ضمن به‌نمایش گذاشتن آمادگی رزمی، ژرفای راهبردی و قدرت عمل فرماندهی، الگویی نوین از بازدارندگی تهاجمی را عینیت بخشید که بر اساس آن، هرگونه تعرض به تمامیت ارضی یا شهروندان ایرانی در داخل یا خارج از مرزها، با پاسخی قاطع، متناسب و مقتدرانه مواجه خواهد شد.

نخستین رویداد وعده صادق در آینه هنر با هدف فراخوان هنرمندان متعهد و میهن‌پرست کشورمان برای روایت حماسه وعده صادق برگزار شد، این رویداد با استقبال هنرمندان و دوستداران اقتدار ایران، به یکی از جلوه‌های شکوه هنر و تعهد تبدیل شد.

دومین دوره رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آیینه هنر» در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مبنی بر بعثت هنرمندان در روایت حماسه جنگ مقدس رمضان و بعثت مردم ایران، از سوی سازمان بسیج هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

موضوع رویداد

- تجلی عملیات‌های وعده صادق در آینه‌ هنر

- تبیین نقش فرماندهی، سبک زندگی، شیوه حکومت‌ و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)

- تبیین اقتدار، شجاعت، درایت و دست برتر نظام جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم (دوازده روزه) و دفاع مقدس سوم (رمضان)

- تبیین حماسه حضور مردم مبعوث به‌عنوان نقطه عطف جنگ رمضان

رشته‌های رویداد

فیلم شامل:

· فیلم کوتاه

· فیلمنامه کوتاه

· طرح فیلمنامه بلند

. انیمیشن لگو

ادبیات داستانی شامل:

· داستان کوتاه

· خاطره

شعر شامل:

· شعر کلاسیک

· شعر نو و سپید

· شعر کودک و نوجوان

· ترانه

تئاتر شامل:

· نمایشنامه بلند

· نمایشنامه خیابانی

· طومار نقالی

· نقالی و انواع روایتگری

. نمایش خیابانی

. نمایشنامه‌خوانی

. نمایش رادیویی

هنرهای تجسمی شامل رشته‌های:

· پوستر

· تایپوگرافی

· تصویرسازی

· نقاشی دیجیتال

· کالیگرافی

· کاریکاتور

· عکس

موسیقی شامل:

· سرود

· رجزهای موسیقایی

· روایتگری (همراه با ساز)

پژوهش متشکل از:

. مقاله

. یادداشت

. کتاب

. طرح پژوهشی

. پایان‌نامه و رساله

جوایز جشنواره

· تولید آثار با کیفیت، اصلی‌ترین هدف رویداد است و در بخش‌های مختلف از یک یا چند اثر جهت تولید یا نشر مناسب حمایت خواهد شد.

· سازمان بسیج هنرمندان از فرصت این رویداد برای معرفی آثار و هنرمندان شرکت کننده در رسانه‌های رسمی داخلی و بین‌المللی بهره خواهد برد.

توضیحات ضروری

- شرکت در رویداد با موضوع فراخوان، برای همه علاقمندان، آزاد است و هر فرد می تواند در یک یا چند رشته از رویداد شرکت نماید.

- هر فرد می‌تواند حداکثر ۵ اثر در رشته‌های مختلف، به دبیرخانه رویداد ارسال کند.

- آثار بخش‌های فیلمنامه کوتاه، طرح فیلمنامه بلند، داستان کوتاه، خاطره، شعر کلاسیک، شعر نو و سپید، شعر کودک و نوجوان، ترانه، ادبیات داستانی، نمایشنامه بلند، نمایشنامه خیابانی، طومار نقالی، مقاله، یادداشت، کتاب، طرح پژوهشی، پایان‌نامه و رساله باید به دو صورت فایل pdf و word ارسال شوند.

- آثار بخش فیلم کوتاه، انیمیشن لگو، نمایش خیابانی، نقالی و انواع روایتگری، نمایشنامه‌خوانی، روایتگری همراه با ساز، سرود و رجزهای موسیقایی می‌بایست به صورت فایل در یکی از قالب‌های MPG,MP4,WMV, VOB, 3GP, MKV ارسال شوند.

- آثار بخش هنرهای تجسمی به‌صورت فایل JPG ارسال شوند.

. آثار بخش نمایش رادیویی به صورت فایل mp3 ارسال شوند.

زمان‌بندی جشنواره

- آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۰شهریور ۱۴۰۵

- داوری آثار: نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵

تمامی آثار باید از طریق فضای مجازی دبیرخانه در ایتا یا تلگرام به نشانی @iran_vadeyesadegh ارسال شوند. اطلاعات تکمیلی توسط سایت رسمی سازمان بسیج هنرمندان به نشانی www.basijhonarmandan.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.