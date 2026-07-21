به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، با حکم حامد شبخیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، محمد نجاری به عنوان دبیر دومین رویداد بینالمللی وعده صادق در آینه هنر منصوب شد.
در این حکم آمده است: «هنرمند ارجمند جناب آقای دکتر محمد نجاری
با عنایت به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصه هنر انقلاب و مجاهدت در اعتلای ارزشهای دینی و انقلابی در عرصه هنر، بدینوسیله شما را بعنوان دبیر دومین رویداد هنری وعده صادق در آیینه هنر منصوب مینمایم.
امید است با تلاش و مجاهدت و تاسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای(مدظله) و منظومه فکری امام شهید انقلاب(قدس سره) و امام راحل(ره) در برگزاری این رویداد بینالمللی موفق باشید.»
جذب حداکثری هنرمندان، همافزایی و تعامل با دستگاهها و نهادهای فرهنگی کشور جهت ایجاد همدلی و برگزاری هرچه بهتر و جامعتر رویداد؛ جهانیسازی رویداد با توجه به علاقمندی هنرمندان حقجوی جهان به حمایت از ایران قدرتمند؛ ترسیم الگوی روایت حماسه در سه عرصه میدانِ خیابان، میدانِ جنگ و میدان دیپلماسی؛ پاسداشت و توجه به نکات مهم مطرح شده در پیامهای اخیر مقام معظم رهبری از جمله حفظ انسجام و اتحاد جامعه؛ اهم موارد مندرج در حکم دبیر دومین رویداد بینالمللی وعده صادق در آینه هنر است.
محمد نجاری متولد ۲۲ اسفند ۱۳۵۹ در همدان است. وی دانش آموخته سینما و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد است. تالیف ترجمه و ویرایش بیش از ۸۰ عنوان کتاب و مقاله در حوزههای مطالعات بین رشتهای هنر و علوم انسانی از جمله کارنامه علمی اوست. از سوابق اجرایی نجاری نیز میتوان به سمتهای قائم مقام دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی، دبیر علمی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، مدیر بخش بینالملل و رئیس هیئت انتخاب جشنواره بینالمللی صاحبدلان، مشاور فرهنگی هنری وزارت علوم، عضو کمیته اقتصاد هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کمیته اعطای نشانهای دولتی، دبیر جشنواره بینالمللی نوروز، رئیس انجمن نمایش آئینی بسیج هنرمندان کشور، مدیر تماشاخانه ظفر، مدیر نشر آواهیا، مدیرعامل هلدینگ سپندار و معاون مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اشاره کرد.
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