دیدگاه کاخ سفید درباره دیدارهای ترامپ با زلنسکی و نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید امروز سه شنبه در خصوص دیدارهای جداگانه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی موضع گیری کرد.

سخنگوی کاخ سفید در این خصوص در پیامی کوتاه در ایکس نوشت: ترامپ جلسات خود را در دفتر بیضی با زلنسکی و نتانیاهو به پایان رساند.

کارولین لیویت بدون اشاره به محورهای مورد بحث میان ترامپ با رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ادعا کرد: هر دو دیدار مثبت و سازنده بودند!

این در حالیست که دیدارهای جداگانه امروز میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون هرگونه مصاحبه مطبوعاتی به پایان رسید.