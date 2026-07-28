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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

دیدگاه کاخ سفید درباره دیدارهای ترامپ با زلنسکی و نتانیاهو

دیدگاه کاخ سفید درباره دیدارهای ترامپ با زلنسکی و نتانیاهو

سخنگوی کاخ سفید بدون اشاره به محورهای مورد بحث، ادعا کرد که دیدارهای جداگانه میان ترامپ با زلنسکی و نتانیاهو «مثبت و سازنده» بودند!

به گزارش خبرگزاری مهر، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید امروز سه شنبه در خصوص دیدارهای جداگانه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی موضع گیری کرد.

سخنگوی کاخ سفید در این خصوص در پیامی کوتاه در ایکس نوشت: ترامپ جلسات خود را در دفتر بیضی با زلنسکی و نتانیاهو به پایان رساند.

کارولین لیویت بدون اشاره به محورهای مورد بحث میان ترامپ با رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ادعا کرد: هر دو دیدار مثبت و سازنده بودند!

این در حالیست که دیدارهای جداگانه امروز میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون هرگونه مصاحبه مطبوعاتی به پایان رسید.

کد مطلب 6902150

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