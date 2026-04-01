به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمانی شامگاه چهارشنبه در نشست برخط مرکز نسرا،سواد رسانه استان همدان با موضوع مسلمانان جهان در برابر رمضان به تشریح بحرانهای پیچیده و در هم تنیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش روی رژیم صهیونیستی پرداخت.
وی با اشاره به مسئله مهاجرت معکوس، مسئله اعتماد عمومی به رژیم حاکم، فساد سیاسی مرتبط با نتانیاهو و شکافهای عمیق اجتماعی در این کشور، بر شکاف موجود حتی در ارتش اسرائیل تاکید کرد و ادامه داد: اگر ارتش رژیم صهیونیستی نتواند نیروی انسانی خود را به حد کافی تامین کند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همچنین به تاثیرات منفی لابی اسرائیل در آمریکا پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ غزه، جنگهای ۱۲ روزه ایران و جنگ رمضان بر روابط اسرائیل و آمریکا اشاره کرد.
سلیمانی افزود: آمریکاییها احساس میکنند منافع ملیشان قربانی منافع رژیم منحوس صهیونیستی شده است و احتمالاً روسای جمهور بعدی آمریکا نمیتوانند به شکل بیمحابا به کمک این رژیم جعلی ادامه دهند.
وی تاکید کرد: روسها در همکاریهای امنیتی، اطلاعاتی، مخابراتی و ماهوارهای با ایران در جنگ کم نگذاشته و کمکهای قابل توجهی به ایران داشتند.
سلیمانی به اعزام فرستاده ویژه رئیسجمهور اوکراین، زلنسکی، به عربستان برای جلب حمایت بن سلمان در خصوص پنج فروند پهپاد اشاره کرد و گفت: وضعیت بن سلمان به جایی رسیده که دست به دامن زلنسکی شده است؛ کسی که خود زمانی با ترامپ و اروپاییها درگیر بود.
وی همچنین افزود: کارشناسان پهپادی و تکنسینهای غربی در جنگلهای ککشان مستقر شدهاند، اما ایران با پیشدستی، محل استقرار آنها را هدف قرار داده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: این درگیریها صرفاً جنگ بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه ابعاد گستردهتری دارد.
سلیمانی همچنین به همکاریهای قبلی چینیها در زمینه پدافند با ایران اشاره کرد و افزود: این نشاندهنده گستردگی همکاریهای بینالمللی در زمینه پدافند است.
نظر شما