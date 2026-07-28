تمام ظرفیت حرم بانوی کرامت برای خدمت به زائران اربعین بسیج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) همانند سالهای گذشته افتخار میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارد و با برنامهریزی انجام شده، تلاش شده است مجموعهای از خدمات مورد نیاز زائران در بخشهای مختلف برای آنان فراهم شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از زائران اربعین در مسیر رفت یا بازگشت از سفر زیارتی خود به شهر مقدس قم مشرف میشوند و ضمن زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهلبیت (س)، از برنامههای معنوی و فرهنگی حرم مطهر نیز بهرهمند خواهند شد.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: علاوه بر فراهم شدن فضای زیارت، امکانات لازم برای استراحت کوتاهمدت زائران نیز پیشبینی شده و چایخانههای حضرت و ایستگاههای صلواتی نیز در ایام اربعین آماده پذیرایی از زائران خواهند بود.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه اربعین امسال و همزمانی آن با فضای معنوی ناشی از مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، تلاش شده است خدمات متناسب با نیازهای زائران در بخشهای مختلف با کیفیت مطلوب ارائه شود.
خدمات اسکان و رفاهی برای زائران پیشبینی شده است
فلاحی اظهار کرد: در حوزه اسکان، امکانات مناسبی برای زائران در نظر گرفته شده تا بتوانند با آسایش بیشتری در حرم مطهر حضور داشته باشند و پس از استراحت، مسیر زیارتی خود را ادامه دهند.
وی گفت: اسکان خواهران در شبستان حضرت نرجس خاتون (س) پیشبینی شده و در کنار آن برنامههای فرهنگی و خدمات مورد نیاز نیز برای آنان تدارک دیده شده است.
وی افزود: برادران زائر نیز در شبستان حضرت زینب (س) اسکان داده میشوند و تمامی امکانات لازم برای رفاه آنان فراهم شده است.
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه داد: برای زائران غیرایرانی بهویژه زائران پاکستانی نیز فضای مناسبی در صحن جوادالائمه (ع) پیشبینی شده تا این عزیزان نیز بتوانند از خدمات آستان مقدس بهرهمند شوند.
تمام ظرفیت خادمان برای خدمت به زائران به کار گرفته شده است
فلاحی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروهای خدمترسان حرم گفت: با فراخوان انجام شده، شمار بیشتری از خادمان در بخشهای مختلف حرم مطهر در ایام اربعین به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
وی افزود: مجموعههای مختلف از جمله بخش انتظامات، خدمات، امانتداری و دیگر واحدهای پشتیبانی با آمادگی کامل در خدمت زائران خواهند بود تا روند ارائه خدمات بدون وقفه انجام شود.
وی گفت: امکاناتی همچون امانتداری وسایل، خدمات شارژ تلفن همراه و سایر نیازهای عمومی زائران نیز در نقاط مختلف حرم مطهر پیشبینی شده تا زائران در طول حضور خود با کمترین دغدغه از خدمات بهرهمند شوند.
برنامههای فرهنگی در کنار خدمات زیارتی ارائه میشود
مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) خاطرنشان کرد: در کنار خدمات رفاهی، درمانی و اسکان، برنامههای فرهنگی و معنوی نیز برای زائران تدارک دیده شده تا آنان از فرصت حضور در حرم بانوی کرامت بیشترین بهره را ببرند.
وی افزود: امیدواریم تمامی خدمات پیشبینی شده برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مورد رضایت حضرت فاطمه معصومه (س) و عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) قرار گیرد و بتوانیم میزبانی شایستهای از عاشقان اهلبیت (ع) داشته باشیم.
قم- مدیر عالی حرم حضرت معصومه (س) گفت: همه ظرفیتهای خدماتی، رفاهی، درمانی، فرهنگی و اسکان حرم با مشارکت گسترده خادمان برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی بسیج شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) همانند سالهای گذشته افتخار میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارد و با برنامهریزی انجام شده، تلاش شده است مجموعهای از خدمات مورد نیاز زائران در بخشهای مختلف برای آنان فراهم شود.
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