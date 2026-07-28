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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۹

سلماسی‌ها در حمایت از رهبری و انقلاب میدان را رها نمی کنند

سلماسی‌ها در حمایت از رهبری و انقلاب میدان را رها نمی کنند

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را در حمایت از رهبری و انقلاب می بینید.

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کد مطلب 6902254

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