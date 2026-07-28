https://mehrnews.com/x3cGLm ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6902254 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۹ سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب میدان را رها نمی کنند ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را در حمایت از رهبری و انقلاب می بینید. دریافت 22 MB کد مطلب 6902254 کپی شد مطالب مرتبط بانی قیام مسجد گوهرشاد علیه مدرنیزاسیون اجباری پهلوی که ۳۰سال اسیر بود راهپیمایی خونخواهی رهبر شهید در بابل تجمع مردم یاسوجی در صد و پنجاهمین شب حماسه و پایداری مراتب سازماندهی جمعیت پیوسته به پویش جانفدا چگونه ممکن خواهد بود؟ تصاویری از تداوم تجمعات مردمی در دماوند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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