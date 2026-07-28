https://mehrnews.com/x3cGKv ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ کد مطلب 6902212 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ تجمع مردم یاسوجی در صد و پنجاهمین شب حماسه و پایداری یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاهمین شب حماسه و پایداری برگزار شد. دریافت 155 MB کد مطلب 6902212 کپی شد مطالب مرتبط کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب میدان را رها نمی کنند بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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