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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷

سردار حاجیان: خسروی آماده پذیرش دو میلیون زائر است

سردار حاجیان: خسروی آماده پذیرش دو میلیون زائر است

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: پایانه مرزی خسروی با آمادگی کامل، ترددی روان و امنیتی پایدار، آماده پذیرش تا دو میلیون زائر اربعین است.

سردار مهدی حاجیان در بازدید از پایانه مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل این مرز برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: خوشبختانه به لطف خداوند متعال، تردد زائران در پایانه مرزی خسروی به صورت کاملاً روان و بدون هیچ‌گونه گره ترافیکی در حال انجام است و تمامی زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات به زائران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه محورهای مواصلاتی منتهی به مرز خسروی نیز از شرایط مطلوبی برخوردار هستند، افزود: در حال حاضر تردد در تمامی مسیرهای منتهی به این پایانه مرزی بسیار روان است و هیچ مشکل خاصی در زمینه عبور و مرور خودروها وجود ندارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به ارتقای زیرساخت‌ها و آمادگی کامل پایانه مرزی خسروی، تصریح کرد: امسال با تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و انتظامی، شرایط بسیار مطلوبی در مرز خسروی ایجاد شده و این پایانه با آمادگی صددرصدی آماده پذیرش زائران اربعین است.

سردار حاجیان خاطرنشان کرد: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، پایانه مرزی خسروی آمادگی پذیرش تا دو میلیون زائر را دارد و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به آمار تردد ثبت شده در این مرز، گفت: تاکنون حدود ۳۰۵ هزار تردد از طریق پایانه مرزی خسروی به ثبت رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از این مرز رسمی است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس رصد بانک‌های اطلاعاتی، امشب بیشترین حجم ورود و خروج زائران از مرز خسروی را شاهد هستیم و با وجود افزایش حجم تردد، روند خدمات‌رسانی و عبور زائران بدون مشکل و با سرعت مناسب در حال انجام است.

سردار حاجیان با تأکید بر آمادگی کامل پلیس در تمامی بخش‌های مرتبط با مأموریت اربعین، اظهار کرد: پلیس به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی خدمت‌رسان، هم در حوزه مدیریت ترافیک، هم در تأمین امنیت، هم در حوزه انتظامی و همچنین در ارائه خدمات گذرنامه‌ای، با تمام ظرفیت در پایانه مرزی خسروی و مسیرهای منتهی به آن حضور دارد و آماده ارائه خدمات به زائران است.

وی با بیان اینکه امنیت پایدار در سراسر استان کرمانشاه برقرار است، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل امنیتی، انتظامی یا ترافیکی در استان کرمانشاه و به ویژه در مسیرهای منتهی به مرز خسروی گزارش نشده و همه دستگاه‌های مسئول در هماهنگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران فعالیت می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی، تأکید کرد: با توجه به زیرساخت‌های مناسب، سهولت تردد، امنیت کامل و آمادگی همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، استان کرمانشاه و پایانه مرزی خسروی آماده استقبال و پذیرایی از همه زائران اربعین حسینی هستند و پلیس نیز با تمام توان در کنار مردم برای تسهیل سفر زائران حضور دارد.

کد مطلب 6902294

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