احسان بالاکتفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از هم‌افزایی برای تسریع در روند اطلاع‌رسانی و ارتقای دقت هشدارهای هواشناسی استان خبر داد و اظهار کرد: تغییر در روش‌های پایش و عبور از شیوه‌های سنتی، اولویت اصلی مدیریت بحران برای مواجهه با پدیده‌های جوی است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران نباید در برابر مخاطرات غافلگیر شود، افزود: دسترسی به داده‌های لحظه‌ای و دقیق، زیربنای اتخاذ تصمیمات صحیح در شرایط اضطرار است. بر همین اساس، مقرر شد یک نقطه از استان به عنوان سایت پایلوت برای پیاده‌سازی تجهیزات نوین پایش گرد و غبار انتخاب شود تا منشأ طوفان‌ها با دقت بالاتری شناسایی شود.

بالاکتفی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح تحقیقاتی، تشخیص زودهنگام کانون‌های گرد و غبار و ارسال هشدارهای دقیق به شهروندان، پیش از وقوع بحران و بروز خسارات احتمالی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: این طرح تحقیقاتی با همکاری اداره‌کل هواشناسی استان و بهره‌گیری از روش‌های نوین سنجش جوی عملیاتی خواهد شد و جزئیات فنی و زمان‌بندی اجرای آن پس از تکمیل مطالعات اولیه، متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.