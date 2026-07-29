محمدزاده: اتصال نظام غربالگری سلامت روان به شبکه بهداشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت سلامت روان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره شناسایی، ارجاع و درمان افراد در معرض آسیب، اظهار کرد: اتصال نظام غربالگری سلامت روان به شبکه بهداشت و درمان، حلقه مفقوده این فرآیند است و یکپارچه‌سازی سامانه‌های غربالگری با شبکه بهداشت، روند ارجاع، درمان و پیگیری تخصصی افراد شناسایی‌شده را منسجم‌تر و اثربخش‌تر خواهد کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح غربالگری سلامت روان در استان افزود: بازدیدهای میدانی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد در مراحل ابتدایی اجرای این طرح، به دلیل نوپا بودن آن، خطاهایی در فرآیند شناسایی وجود داشت، اما پس از اصلاح رویه‌ها، نظام اجرایی به وضعیت مطلوب نزدیک شده و دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش عملکرد قابل قبولی در شناسایی جامعه هدف داشته‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، انگ‌زدایی از بیماری‌های روان را از الزامات موفقیت برنامه‌های پیشگیرانه دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی افراد در معرض آسیب، پنهان ماندن مشکلات روانی از سوی خانواده‌هاست و ارتقای سواد سلامت روان می‌تواند زمینه مراجعه افراد برای دریافت خدمات تخصصی را بدون نگرانی از انگ اجتماعی فراهم کند.

محمدزاده با اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده درباره عوامل مؤثر در بروز رفتارهای خودآسیب‌رسان، تصریح کرد: تصمیمات این حوزه باید در راستای تقویت حمایت‌های اجتماعی از افراد شناسایی‌شده باشد تا از احساس تنهایی و بن‌بست ذهنی در مواجهه با مشکلات جلوگیری شود.

وی تقویت نشاط اجتماعی را از دیگر محورهای مهم مداخلات پیشگیرانه برشمرد و افزود: برنامه‌های آینده استان بر ارتقای سواد سلامت روان، کنترل هیجانات، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود شاخص‌های سلامت روان متناسب با گروه‌های هدف متمرکز خواهد بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست امکانات ورزشی، فرهنگی و هنری خود را در چارچوب سیاست‌گذاری فرمانداری‌ها برای ارتقای سلامت روان در اختیار عموم شهروندان قرار دهند.