تأمین بیش از ۷۷ هزار فرآورده خونی در استان یزد طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، هایده جوادزاده، ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان انتقال خون، با اشاره به حجم بالای مراجعات، اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۶۴ هزار نفر به مراکز ثابت و تیمهای سیار استان مراجعه کردهاند که حاصل این مراجعات، تأمین ۵۰ هزار واحد خون بوده است.
جوادزاده با تشریح فرآیند تبدیل خون به فرآوردههای درمانی، اظهار داشت: از خونهای اهدایی، بالغ بر ۷۷ هزار فرآورده خونی شامل گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما جهت درمان بیماران در بیمارستانهای استان تهیه شده است.
وی با تأکید بر حساسیت نیاز بیماران تالاسمی و سرطانی، خاطرنشان کرد که حدود ۱۰ هزار واحد پلاکت تولید شده که ۶۵ درصد آن به صورت فرآوردههای تخصصی و با کیفیت بالا در اختیار بیماران دارای نیاز مکرر قرار گرفته است.
همچنین مدیرکل انتقال خون یزد با اشاره به تولید ۱۱ هزار واحد پلاسما، افزود که مازاد این فرآورده جهت تولید داروهای حیاتی و فاکتورهای انعقادی به شرکتهای پالایشگر ارسال میشود تا زنجیره درمان بیماران تکمیل شود.
وی از یک شکاف مشخص میان مشارکت آقایان و بانوان خبر داد؛ به طوری که ۹۶ درصد اهداکنندگان را مردان تشکیل میدهند و سهم بانوان تنها حدود ۴ درصد است.
جوادزاده با بیان اینکه سهم بانوان در استان با میانگین کشوری همسطح است اما نیمی از مصرفکنندگان خون را خود بانوان تشکیل میدهند، تأکید کرد که افزایش مشارکت این گروه از جامعه از طریق برنامههای آموزشی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۳۰ درصد اهداکنندگان را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل میدهند، بر ضرورت «جایگزینی نسل جوان» تأکید کرد.
وی تصریح کرد: با افزایش سن جمعیت، برخی از اهداکنندگان فعلی از چرخه خارج میشوند؛ لذا جذب جوانان با سبک زندگی سالم میتواند تداوم اهدای خون را تا سن ۷۰ سالگی تضمین کند.
نظر شما