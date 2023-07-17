منصور شیشه فروش در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس پیش بینی هواشناسی کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در مناطق شمال شرق و مرکز استان را از امروز تا آخر هفته شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: این پدیده به علت گرد و غبار ناشی از وزش تندباد وخیزش کانونهای فرسایش بادی درون و برون استانی مناطق شرقی، شمالی و جنوب سمنان رخ میدهد.
چهارشنبه گرد و خاک شهر اصفهان را فرامیگیرد
وی با بیان اینکه شدت گرد و غبار روز سه شنبه در شهرستانهای خور و بیابانک، اردستان، نائین و شهرهای شرق و شمال استان پیشبینی شده است، افزود: همچنین روز چهارشنبه نیز شدت این پدیده در مناطق مرکزی و اصفهان بیشتر خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه هر اقدامی که منجر به تشدید گرد و خاک و آلایندههای جوی شود، ممنوع اعلام شده است، افزود: همچنین اداره کل صمت و محیط زیست موظف به تشدید نظارت بر فعالیت صنایع آلاینده شدند.
ثبت ۲۷ روز هوای ناسالم از ابتدای امسال
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ روز هوای ناسالم در اصفهان ثبت شده است، تصریح کرد: باید توجه داشت که مساحت کانونهای فرسایش بادی در استان در وضعیت بحرانی به میزان یک میلیون و ۵۰۵ هزار هکتار شناسایی شده است.
شیشه فروش با بیان اینکه با توجه به اولویت بندی صورت گرفته در حال حاضر طرحهای بیابانزدایی در ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی مستعد فرسایش بادی اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت ۱۴ کانون نیز در دست مطالعه است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان علاوه بر متأثر بودن از کانونهای فرسایش بادی شناسایی شده داخلی در شمال و شرق در مناطق هم مرز با استانهای یزد، قم، خراسان جنوبی و سمنان نیز از پدیده گرد و غبار آسیب میبیند، ابراز داشت: شرایط به گونهای است که با وزش باد با سرعت ۱۰ و ۱۵ متر بر ثانیه نیز در استان با خیزش گرد و خاک مواجه میشویم.
۹۸ درصد از تالاب گاوخونی خشک شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه وزارت نیرو باید ضمن اجرای طرحهای تأمین آب و احیای زاینده رود نسبت به تأمین حقابههای قانونی کشاورزی و زیست محیطی زاینده رود و تالاب گاوخونی اقدام کند، افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر ۹۸ در صد تالاب گاوخونی خشک و تبدیل به کانون گرد و خاک شده است.
وی تصریح کرد: همچنین سازمانهای حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و هواشناسی در راستای اجرای برنامه جامع مقابله با گرد و غبار برای ایجاد سیستمهای پیش بینی و اجرای طرحهای بیابان زدایی، نهال کاری و آبخیزداری اعتبارات مورد نیاز را تأمین کنند.
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