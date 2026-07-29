هزینه بیهوشی دندانپزشکی بزرگسالان و کودکان در تهران ۱۴۰۵

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هزینه بیهوشی دندانپزشکی بزرگسالان بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، بسته به مدت بیهوشی و میزان داروی مصرفی و جدا از هزینهٔ درمان دندان و برای هر جلسه است؛ پس جمعکردن چند درمان در یک جلسه بهصرفهتر است. بیمهٔ پایه معمولاً پوشش نمیدهد. دندانپزشکی با بیهوشی کودکان: برای کودکِ بیقرار، کمسن یا با پوسیدگیهای متعدد. یک جلسهٔ کوتاه زیر نظر متخصص بیهوشی ایمن است و هشدار FDA فقط مربوط به استفادهٔ مکرر زیر ۳ سال است. درمان اجباری در بیداری، ترس مادامالعمر میسازد. کلینیک دندانپزشکی تحت بیهوشی در تهران: مهمترین معیار امنیت، حضور متخصص بیهوشیِ مستقل (جدا از دندانپزشک)، تجهیزات پایش و احیا، مجوز رسمی و اتاق ریکاوری است.
بیهوشی دندانپزشکی یعنی درمان دندان بدون درد و اضطراب؛ اما همه به یک شکل بیهوش نمیشوند. بسته به نوع درمان و میزان ترس شما، سه راه وجود دارد:
بیحسی موضعی: فقط همان دندان و لثه بیحس میشود و شما کاملاً بیدارید. برای پرکردن، عصبکشی و کشیدن سادهٔ دندان.
سدیشن (آرامبخشی عمیق): آرامبخش از راه ورید تزریق میشود و به خوابی عمیق میروید، اما خودتان نفس میکشید. با حضور متخصص بیهوشی و در همان کلینیک. مناسب ترس زیاد، تهوع شدید هنگام کار روی دندان یا درمان طولانی.
بیهوشی عمومی: کاملاً بیهوش میشوید، لولهگذاری انجام میشود و تنفس را دستگاه به عهده میگیرد. با حضور متخصص بیهوشی و در بیمارستان. مناسب کودکان بیقرار، بیماران خاص و درمانهای سنگین در یک جلسه.
چه کسانی به دندانپزشکی با بیهوشی نیاز دارند؟
دندانپزشکی با بیهوشی برای کسانی لازم است که نمیتوانند درمان معمولی با بیحسی موضعی را تحمل کنند. آیا شما هم جزو این افرادید؟
فوبیای دندان یا اضطراب شدید دندانپزشکی دارید: اگر ترستان آنقدر زیاد است که سالهاست درمان را عقب میاندازید و دندانهایتان بدتر میشوند.
رفلکس تهوع شدید دارید: اگر با تماس ابزار به پشت دهان، حالت تهوع اجازهٔ کار به دندانپزشک نمیدهد.
درمان حجیم و چندجلسهای دارید: اگر چند دندان همزمان کار دارند و میخواهید همه را در یک جلسه تمام کنید.
کودک بیقرار دارید یا از بیماران خاص هستید: مثل کودکان کمسن که آرام نمیگیرند، یا افراد مبتلا به اوتیسم، سندرم داون، فلج مغزی، پارکینسون و اختلالات حرکتی که همکاری روی صندلی برایشان ممکن نیست.
اگر خودتان را در یکی از این گروهها دیدید، دندانپزشکی با بیهوشی راهی امن برای انجام درمانی است که تا امروز از آن میترسیدید.
هزینه بیهوشی دندانپزشکی بزرگسالان چگونه تعیین میشود؟
هزینه بیهوشی دندانپزشکی بزرگسالان به مدتزمان بیهوشی و میزان داروی مصرفی بستگی دارد؛ هرچه درمان طولانیتر باشد و داروی بیشتری لازم شود، هزینه بالاتر میرود.
این هزینه معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است و به این عوامل بستگی دارد:
مدتزمان خواب (بیهوشی): هرچه کار روی دندانها بیشتر طول بکشد، مدت بیهوشی و در نتیجه هزینه بیشتر میشود.
میزان داروی مصرفی: پاسخ بدن هر فرد به دارو متفاوت است. درست مثل سردرد که برای یکی با یک استامینوفن خوب میشود و دیگری به شیاف دیکلوفناک نیاز دارد، مقدار داروی بیهوشی هم برای دو نفر در یک مدتزمان یکسان میتواند فرق کند.
نوع بیهوشی: سدیشن وریدی معمولاً از بیهوشی عمومی کمهزینهتر است.
تعداد و پیچیدگی دندانها: هرچه دندانهای بیشتری و کار پیچیدهتری در میان باشد، زمان و هزینه بالا میرود.
بیمههای پایه معمولاً بیهوشی دندانپزشکی را پوشش نمیدهند و تنها بخشی از بیمههای تکمیلی ممکن است بخشی از آن را بپردازند.
به همین دلیل هزینهٔ بیهوشی دندانپزشکی بزرگسالان پیش از شروع درمان و بر اساس شرایط هر فرد برآورد میشود.
دندانپزشکی با بیهوشی کودکان؛ آیا برای مغز کودک خطر دارد؟
دندانپزشکی با بیهوشی کودکان وقتی لازم است که بهدلیل سن کم، ترس شدید یا پوسیدگیهای متعدد نمیتوانند روی صندلی همکاری کنند. یک جلسهٔ کوتاه و ضروری، زیر نظر متخصص بیهوشی، برای کودک ایمن است.
چه کودکانی به بیهوشی نیاز دارند؟
پوسیدگیهای متعدد دندانهای شیری: چند دندان که باید یکجا درمان شوند.
سن پایین یا بیقراری: کودکی که آرام نمیگیرد و کار ایمن روی دهانش ممکن نیست.
ترس شدید از دندانپزشکی: کودکی که با درمان همکاری نمیکند.
چرا نباید کودک را به زور درمان کرد؟
درمان اجباری در حالت بیداری، خاطرهای تلخ میسازد که تا بزرگسالی میماند. شواهد علمی نشان میدهد ترس دندانپزشکی در بیشتر بزرگسالان از یک تجربهٔ تلخِ کودکی ریشه دارد؛ کودکی که به زور درمان شده، اغلب تا آخر عمر از دندانپزشکی میترسد و درمان را عقب میاندازد.
تجربهٔ بسیار پراسترس در کودکان میتواند به شبادراری، کابوس و کاهش اعتمادبهنفس هم منجر شود.
آیا بیهوشی به مغز کودک آسیب میزند؟
سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در سال ۲۰۱۶ هشدار داد استفادهٔ مکرر یا طولانی از داروهای بیهوشی عمومی زیر سه سال میتواند بر رشد مغز اثر بگذارد؛ اما این هشدار شامل یک نوبت کوتاه و ضروری با پایش استاندارد نمیشود.
یک جلسهٔ کوتاه با پایش علائم حیاتی، ایمن در نظر گرفته میشود.
در بیهوشی دندانپزشکی برای کودکان، وجود تیم بیهوشیِ آشنا با کودک و رعایت ناشتایی نقش تعیینکنندهای در ایمنی دارد.
چطور یک کلینیک دندانپزشکی تحت بیهوشی در تهران انتخاب کنیم؟
مهمترین معیار، حضور متخصص بیهوشیِ مستقل است؛ یعنی یک نفر جدا از دندانپزشک که تمام مدت فقط بیهوشی و علائم حیاتی شما را کنترل کند. پیش از انتخاب، این موارد را بررسی کنید:
متخصص بیهوشی جدا از دندانپزشک حضور دارد: دندانپزشک نباید همزمان درمان کند و هم مراقب بیهوشی باشد؛ این دو کار باید بر عهدهٔ دو نفر باشد.
دستگاه پایش، اکسیژن و تجهیزات احیا موجود است: برای کنترل لحظهبهلحظهٔ ضربان قلب، فشار و اکسیژن خون و آمادگی در شرایط اورژانسی.
مرکز مجوز رسمی دارد: انجام بیهوشی تنها در مراکز دارای مجوز بهداشت مجاز است، نه هر مطب.
پیش از بیهوشی، شما را ارزیابی میکنند: گرفتن شرححال، بررسی آزمایش و دادن دستور ناشتایی نشانهٔ رعایت اصول ایمنی است.
اتاق ریکاوری برای بیدار شدن دارد: جایی که تا بازگشت کامل هوشیاری زیر نظر باشید.
هنگام انتخاب یک مرکز مجهز برای بیهوشی دندانپزشکی در تهران، وجود همین استانداردها مهمترین معیار است؛ مرکزی که این موارد را نداشته باشد، هرچقدر هم تبلیغات کند، انتخاب امنی نیست.
مراقبتهای قبل و بعد از بیهوشی چیست؟
مهمترین مراقبت پیش از بیهوشی، ۶ تا ۸ ساعت ناشتا ماندن (نخوردن و نیاشامیدن) است؛ و مهمترین مراقبت پس از آن، استراحت در اتاق ریکاوری تا بازگشت کامل هوشیاری و بازگشت به خانه با یک همراه. موارد زیر را رعایت کنید:
قبل از بیهوشی:
۶ تا ۸ ساعت ناشتا بمانید: نخوردن غذا و آشامیدنی از ورود محتویات معده به ریه هنگام بیهوشی جلوگیری میکند.
آزمایشها و شرححال را کامل کنید: بیماریهای زمینهای، داروهای مصرفی و حساسیتها را به متخصص بیهوشی بگویید.
یک همراه داشته باشید: پس از بیهوشی نباید خودتان رانندگی کنید یا تنها به خانه بروید.
بعد از بیهوشی:
در اتاق ریکاوری استراحت کنید: تا بازگشت کامل هوشیاری زیر نظر بمانید.
رژیم غذایی سبک داشته باشید: ابتدا با مایعات شروع کنید و بهتدریج غذای معمول بخورید.
این علائم را پیگیری کنید: تب، خونریزی مداوم، تهوع و استفراغ شدید یا سرگیجهٔ طولانی را به پزشک اطلاع دهید.
منگی، خوابآلودگی و گاهی تهوع خفیف در ساعات اول طبیعی است و معمولاً تا پایان روز برطرف میشود.
سؤالات متداول درباره بیهوشی دندانپزشکی
بیهوشی دندانپزشکی بهتر است یا سدیشن؟
بستگی به نوع درمان و شرایط شما دارد. برای درمانهای سبکتر و بیماران مضطرب، سدیشن وریدی کافی است؛ برای درمانهای سنگین یا کودکان بیقرار، بیهوشی عمومی مناسبتر است. متخصص بیهوشی بهترین گزینه را انتخاب میکند.
بعد از بیهوشی دندان میتوانم رانندگی کنم؟
خیر. تا ۲۴ ساعت پس از بیهوشی نباید رانندگی کنید یا کار حساس انجام دهید، چون هوشیاری و تمرکز کامل هنوز بازنگشته است. حتماً با یک همراه به خانه بروید.
آیا در طول بیهوشی دندانپزشکی درد را حس میکنم؟
خیر. در بیهوشی عمومی کاملاً بیهوشید و چیزی حس نمیکنید؛ در سدیشن هم بههمراه بیحسی موضعی، درد را احساس نمیکنید و خاطرهای از درمان نخواهید داشت.
هزینه بیهوشی دندانپزشکی بزرگسالان هر بار باید پرداخت شود؟
بله، هزینه بیهوشی جدا از هزینه درمان دندان و برای هر جلسه محاسبه میشود. به همین دلیل جمعکردن چند درمان در یک جلسهٔ بیهوشی، از نظر هزینه بهصرفهتر است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما