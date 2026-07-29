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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

دستگیری ۴ سارق منزل با اعتراف به ۱۱ فقره سرقت در ملارد

دستگیری ۴ سارق منزل با اعتراف به ۱۱ فقره سرقت در ملارد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری چهار سارق منزل خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت از منازل این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی ،پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری چهار سارق منزل و انهدام باند سرقت در شهرستان ملارد خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل در شهرک طلائیه ملارد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، هویت سارقان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

نورمحمدی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان بخشی از اموال مسروقه از جمله یک دستگاه خودرو کشف و به مال‌باختگان تحویل شد، تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به ۱۱ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6902575

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