بهره برداری از ۴۵۰ کلاس درس در هرمزگان همزمان با سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: در سال تحصیلی پیش رو، ۱۳۳ فضای آموزشی با ۴۵۰ کلاس درس در هرمزگان به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز از ۴۶ هزار متر مربع این فضای آموزشی بهره‌مند می‌شوند.

استاندار هرمزگان بیان کرد: مدرسه ۱۸ کلاسه کیش، بنی عباس بستک، ۱۲ کلاسه شهرک سجادیه و لافت از مهم‌ترین این طرحهاست که بیشترین آن در شهرهای بندرعباس، بستک و قشم است.

آشوری ادامه داد: در این نشست همچنین ۲ طرح حامی برای جاماندگان از تحصیل دوره ابتدایی و متوسطه مصوب شد.

آشوری گفت: مصوب شد برای طرح در حال اجرای مهر آموزش و پرورش با هدف تعمیر و تجهیز مدارس نیز اعتباراتی از تملک دارایی اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح شهید عجمیان که با مشارکت گروه‌های جهادی است نیز ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.