عملیات احداث چهار فضای آموزشی در بستک و سندرک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی دادی زاده صبح دوشنبه در آیین کلنگ زنی مدرسه شهید نوشادی روستای شیوه ای بخش سندرک گفت: این واحد آموزشی مشارکتی با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در مدت کمتر از یکسال به همت خیر نیکوکار احداث خواهد شد.

دادی زاده سرخایی افزود: توسعه فضاهای آموزشی به همت خیرین نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان شتاب گرفته است و در دو ماه اخیر عملیات اجرایی ۳۰ واحد آموزشی با اعتباری افزون بر یکصد میلیارد ریال در شهرستانها و مناطق مختلف استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: طرح هایی که اخیرا در شهرستان بستک و بخش سندرک آغاز شده است شامل دبستان سه کلاسه حسین آباد، مدرسه راهنمایی زنگارد و دبستان شش کلاسه انجیردان در شهرستان بستک و همچنین دبستان دو کلاسه روستای شیوه ای در سندرک است که با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال با مشارکت خیرین نوع دوست احداث می شود.

به گفته دادی زاده با ساخت این فضاهای آموزشی ۲۵۰ دانش آموز از فضای استاندارد و ایمن بهره مند خواهند شد که نقش مهمی در ارتقاء شاخص های آموزشی دارد.

این مسئول همچنین گفت: همه تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان و نوسازی مدارس بر این است که با حمایت خیرین نیکوکار و تخصیص بیشتر اعتبارات دولتی، از شمار مدارس تخریبی در استان کاسته شود.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان تاکید کرد: خوشبختانه افزایش مشارکت خیرین نیکوکار در ساخت و توسعه ی واحدهای آموزشی نوساز چشم انداز خوبی را برای نظام تعلیم و تربیت در استان آغاز کرده است که امیدواریم در سایه این اقدامات بتوانیم شاخص های آموزشی و تربیتی را ارتقا بدهیم.

دادی زاده در پایان استاندارد سازی فضاهای آموزشی را اولویت آموزش و پرورش هرمزگان عنوان کرد و گفت: وجود مدارس فرسوده و تخریبی از چالش های نظام تعلیم و تربیت است و تلاش بر این است بتوانیم با استفاده از همه ظرفیت ها در این بخش اقدامات مهمی انجام شود.

عطر فشایی و غبارروبی گلزار شهدای روستای شیوه ای و شرکت در همایش مدیران مدارس منطقه سندرک از دیگر برنامه های مدیرکل آموزش و پرورش استان در سفر به بخش سندرک بود.