به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در آئین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه مدرسه دوازده‌کلاسه پیامبر اعظم (ص) شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس، با تأکید بر ضرورت بهره‌وری از زمان در مسیر خدمت‌رسانی، گفت: فرصت‌ها محدود است و باید با نگاه مسئولانه و جهادی، به‌ویژه در حوزه آموزش، از زمان برای خدمت به مردم بهترین استفاده را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: وضعیت مدارس استان نشان می‌دهد که همچنان نیازمند اقدامات گسترده‌تری هستیم و به همین منظور، در سال جاری قریب به سیصد و چهل مدرسه در دستور کار قرار گرفت که در مهرماه امسال حدود صد و شصت تا صد و هشتاد پروژه آموزشی به بهره‌برداری رسید.

استاندار هرمزگان با اشاره به رویکرد مشارکتی در مدرسه‌سازی، تصریح کرد: در کنار اقدامات دولتی، یک حرکت اساسی با مشارکت بخش خصوصی، خیرین و بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفت و نهضت توسعه آموزشی به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز مهارتی و سایر بخش‌ها تسری داده شد؛ چرا که استان هرمزگان در مسیر تغییر و تحول قرار دارد.

آشوری خاطرنشان کرد: ما باید با برنامه‌ای پنج تا ده ساله، مسیر توسعه انسانی استان را هم‌راستا با اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت ترسیم کرده و ظرفیت‌سازی لازم را انجام دهیم که یکی از محورهای جدی آن، کیفیت‌بخشی به آموزش است؛ موضوعی که امروز از مطالبات اصلی خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از نقش مؤثر خیرین مدرسه‌ساز، بیان کرد: با همت خیرین و همراهی مجموعه آموزش و پرورش، رکوردهای ارزشمندی در کشور به ثبت رسیده که شایسته تقدیر است و امروز می‌توان از این حرکت با عنوان یاری‌گری در مدرسه‌سازی و مدرسه‌داری یاد کرد.

استاندار هرمزگان افزود: شورای آموزش و پرورش استان با رویکردی راهبردی و کاربردی فعال شده و تصمیمات اتخاذشده در این شورا، باید به‌صورت ملموس در میدان عمل دیده شود.

آشوری در پایان با ابراز خرسندی از افزایش فضاهای آموزشی استان، گفت: خوشحالیم که امروز یک فضای آموزشی جدید به مساحت پنج هزار و صد و شصت و سه متر مربع در قالب یک مدرسه سه‌طبقه به مجموعه فضاهای آموزشی استان افزوده شده و لبخند رضایت اولیا و مردم، بهترین پاداش برای تلاش‌های صورت‌گرفته است؛ وظیفه ما در حاکمیت، همکاری با نهادهای مردمی برای ارائه بهترین خدمات آموزشی به فرزندان این سرزمین است و این مسئولیت را افتخاری بزرگ برای خود می‌دانیم.

گفتنی است پروژه مدرسه دوازده‌کلاسه پیامبر اعظم (ص) با اعتباری بالغ بر سی‌وشش میلیارد ریال، از محل اعتبارات صندوق ملی مسکن و با کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان اجرا شده و بهره‌برداری از آن بر عهده اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان، ناحیه دو بندرعباس است؛ این پروژه از سال هزار و چهارصد و دو آغاز و در سال هزار و چهارصد و چهار به پایان رسیده است.