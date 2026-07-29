به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی صبح چهارشنبه در بازدید از ساختمان جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور که در همدان در حال احداث است، اظهار کرد: این مرکز می‌تواند هویت تاریخی پنج استان را ماندگار کند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرکز اسناد در جمع‌آوری، نگهداری و صیانت تخصصی از اسناد، افزود: اسناد ارزشمند موجود در این مرکز بیانگر اصالت‌ها و هویت‌های منطقه‌ای است و تاریخ پرافتخار این سرزمین را برای امروز و نسل‌های آینده زنده نگه می‌دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه استان به‌عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران نقش محوری در این مرکز دارد، تصریح کرد: ساختمان جدید این مجموعه با زیربنای حدود ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع در حال احداث است که ۶۰۰ مترمربع آن به مخازن مجهز با استانداردهای روز اختصاص یافته است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهره‌برداری از این پروژه تا هفته کتاب در آبان‌ماه امسال از مردم، مسئولان، نهادها، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه کتاب و تحقیق خواست با همکاری جدی در جمع‌آوری و انتقال اسناد، این مرکز را در انجام مأموریت مهم خود یاری کنند.

ملانوری شمسی تاکید کرد: این زیرساخت ارزشمند با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و محققان به اسناد تاریخی طراحی شده است.