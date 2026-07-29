محموله ۲۴۵ کیلویی تریاک در جاده بروجن–مبارکه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با تشریح جزئیات این عملیات ضربتی اظهار کرد: رصد مداوم و شبانه‌روزی تحرکات قاچاقچیان از سوی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، سرنخ‌هایی از ورود یک محموله بزرگ سنگین از استان‌های جنوبی و غربی به سمت شهرستان مبارکه را در اختیار تیم‌های عملیاتی قرار داد.

وی با اشاره به هوشیاری و اشراف کامل اطلاعاتی پلیس اصفهان افزود: با مشخص شدن مسیر حرکت سوداگران مرگ، موضوع به صورت ویژه و در قالب یک طرح مشترک در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان مبارکه قرار گرفت. مأموران پس از استقرار در گلوگاه‌ها و پایش نامحسوس محورهای مواصلاتی، سرانجام خودروی حامل مواد را در محور مواصلاتی «بروجن–مبارکه» شناسایی کردند.

جاسازی ماهرانه مواد در خودروی توقیفی

ارشدترین مقام انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: با هماهنگی کامل دستگاه قضایی و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه، خودروی مذکور پیش از هرگونه اقدام به فرار متوقف شد. مأموران در بازرسی دقیق علمی و تخصصی از این خودرو، موفق شدند مقدار ۲۴۵ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را که در بخش‌های مختلف خودرو به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

سردار حسنوند از بازداشت متهم اصلی این پرونده خبر داد و گفت: در این رابطه یک قاچاقچی حرفه‌ای و سابقه‌دار دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات اولیه، به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد تا مجازات‌های بازدارنده در خصوص وی اعمال شود.

امنیت و سلامت جامعه؛ خط قرمز پلیس اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر اینکه عبور از خطوط قرمز امنیت مردم هزینه سنگینی برای سوداگران مرگ خواهد داشت، تصریح کرد:پلیس اصفهان با اتکا به اقدامات اطلاعات‌محور و تقویت هماهنگی بین‌یگانی، اجازه نخواهد داد که محورهای مواصلاتی استان به حیاط خلوت قاچاقچیان یا بستر انتقال سموم مرگبار به جامعه تبدیل شوند. فرآیند ضربه به بنیان‌های مالی و سرشاخه‌های توزیع مواد مخدر با جدیت و بدون وقفه در دستور کار است.

وی در پایان از همکاری نزدیک دستگاه قضایی استان تقدیر کرد و از شهروندان خواست هرگونه تحرک مشکوک در خصوص خرید، فروش و ترانزیت مواد مخدر را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.