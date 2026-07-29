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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

دستگیری جاعل عنوان مامور نما در چالوس

دستگیری جاعل عنوان مامور نما در چالوس

چالوس- فرمانده انتظامی چالوس از دستگیری جاعل مامور نما که درصدد سوءاستفاده از شهروندان بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سلیمانی اظهار داشت: ماموران انتظامی پاسگاه ولی آباد حین انجام ماموریت و گشت زنی در حوزه استحفاظی به رفتار فردی مشکوک شدند و پس از بررسی های لازم وی را که با جعل عنوان مامور انتظامی و استفاده از کارت شناسایی جعلی و یک قبضه اسلحه قلابی درصدد سواستفاده از شهروندان بود شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمانی در ادامه افزود: در بازرسی از متهم یک فقره کارت شناسایی جعلی منتسب به نیروی انتظامی و یک قبضه اسلحه قلابی کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد .

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس با تاکید برهوشیاری شهروندان از مردم خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک یا مدعی ماموریت ضمن درخواست رویت کارت شناسایی معتبر مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6902746

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