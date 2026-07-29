«قافله گمشده» به تماشاخانه مهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «قافله گمشده» به نویسندگی آرزو خلیلی و کارگردانی مجتبی ترکمان از ۷ مردادماه، هر شب ساعت ۲۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری به اجرا در می‌آید.

این نمایش که تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره است، روایتی است از جست‌وجوی حقیقت در پرتو نهضت عاشورا و با نگاهی متفاوت به مفاهیم عاشورا تلاش دارد به زبانی نمایشی، مخاطبان را به تأمل در ارزش‌هایی همچون آزادگی، حقیقت‌طلبی، ایثار و مسئولیت‌پذیری دعوت کند.

«قافله گمشده» کاری از گروه ‌هنری ‌تندیس است که در آن مهران ‌مولائی، آرزو ‌خلیلی، حسین ملکی، زهرا تات، داود ‌اصغرنژاد، مبینا ‌طلوعی، مجتبی ترکمان، محمدحسین ‌میرسلطانی، آرین شریفیان، تینا ‌صابری، مهان اکبری و حمیدرضا ‌عرفانیان به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین سایر عوامل نمایش عبارتند از تهیه‌کننده: فاطمه ‌عبدالرحیمی، مشاور کارگردان: ناصر ‌آقایی، مجری طرح: مینا سپهوند، مدیر صحنه: مهدیار ‌حسین ‌جانی، مدیر تولید: رضا ‌حسین ‌نژاد، مدیر اجرایی: آرش نوری و راحله رستمی، دستیار کارگردان: علی صابری و تینا ‌صابری، دستیار دوم کارگردان: مهرداد سوری، منشی صحنه: غزاله ‌سادات ‌حسینی و ندا درآینده، گروه لباس: محیا سعدآباد و شقایق بابایی، طراح گریم: زهرا عادلخانی، اجرای گریم: فاطمه ‌قورچی ‌بیگی، طراح پوستر: حامد صیامی، دستیار صحنه: علیرضا زمانی، اتاق فرمان: سروش نوروزی و علی صابری، روابط عمومی: فاطمه ‌مجدنیا و عکاسان: مهرداد حسین زاده، محمد ‌چیذری و وحید ‌دهرویه.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.