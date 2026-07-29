نمایش «وانیا و سونیا و ماشا و اسپایک» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «وانیا و سونیا و ماشا و اسپایک» به نویسندگی کریستوفر دورانگ، ترجمه سیمین زرگران و طراحی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی فیروزی، از ۷ مرداد ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۹ در سالن ۲ عمارت هما روی صحنه می‌رود.

در این نمایش، علی افشار، شیوا شهدایی، فرشته رفیعی، مجید عزتی، فاطمه یوسف‌زاده و هیوا زمانی به ایفای نقش می‌پردازند.

«وانیا و سونیا و ماشا و اسپایک» روایت زندگی وانیا و سونیا است که سال‌ها در خانه خانوادگی خود روزگار یکنواختی را سپری کرده‌اند. با ورود ماشا و اسپایک، تعادل این زندگی بر هم می‌خورد و گذشته، حسرت‌ها و آرزوهای سرکوب‌شده بار دیگر خود را نشان می‌دهند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح و مشاور کارگردان: پرهام خاکزاد، دستیاران کارگردان: زهرا خیرخواه، شادی قهرمانی و عرشیا اصغری، منشی صحنه: زهرا خیرخواه، مدیر صحنه: مهدی مقدم، طراح صحنه: مهسا اسمعیل‌زاده، طراح لباس: سارا جوادی، طراح نور: رضا ملک‌زاده، طراح گریم: هیوا زمانی، مدیر تبلیغات: نوید آغاز، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: علی کیهانی (راوی‌مدیا)، مشاور تبلیغات: امیرحسین میرزایی (راوی‌مدیا)، طراح تیزر و موشن‌گرافی: سهیل فلاح (راوی‌مدیا)، طراح پوستر: امیر صداقتی (راوی‌مدیا)، عکاس: امیرحسین میرزایی (راوی‌مدیا)، عکاس پشت صحنه: آتنا صامی (راوی‌مدیا)، دستیار گریم: عسل محمدی و با تشکر از همراهی مریم سعادت.

بلیت‌های ۵ اجرای نخست این نمایش‌ به پایان رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.