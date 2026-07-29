«برلین» روی صحنه خانه نمایش مهرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «برلین» به نویسندگی علی صفری و طراحی و کارگردانی متین فرهنگ، از ۳۰ تیر در خانه نمایش مهرگان، سالن ۲ روی صحنه رفته است. دراماتورژی این نمایش را متین فرهنگ و دانیال قدیری بر عهده دارند.

بازیگران این نمایش ۶۰ دقیقه‌ای متین ‌فرهنگ، آیسان حداد، ایما ‌مینائی، هومن ‌کریمی، اسکندر مطلق، یگانه ‌عطار ‌علیایی و مجتبی دشتی هستند.

«برلین» نمایشی روان‌شناختی و تاریخی است که با نگاهی فلسفی، حافظه، هویت، جنگ و سازوکارهای قدرت را به چالش می‌کشد و مخاطب را تا واپسین لحظات درگیر پرسشی اساسی می‌کند: «اگر گذشته از انسان گرفته شود، حقیقت را چگونه می‌توان شناخت؟»

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به مجری طرح: مهدی ‌علی‌نژاد، دستیار کارگردان: رویش ‌ستاره، ستار ‌آشوری، گروه کارگردانی: رویش ‌ستاره، پویا ‌شهسواری، برنامه ریز و منشی صحنه: ستار ‌آشوری، آهنگساز: مهدی ‌میرزاده، طراح نور: ابراهیم ‌کیانی، طراح صحنه: حسین مقصودی، طراح لباس: آیدا بخشی، طراح گریم: عسل ‌بیتا، طراح فرم: رویش ‌ستاره، طراح حرکت: یگانه ‌عطار ‌علیایی، طراح پوستر: فاطمه طحانی، طراح تیزر و فیلمبردار: مهران ‌اهمدی، طراحی و ساخت آکسسوار: سید ‌علی ‌بروهان، مجری گریم: فاطمه علی عسگری، صبا ‌ابراهیم ‌کنی، مدیر تبلیغات: محمدسجاد ‌رشیدی، مدیر رسانه: امین ‌اسلامی، پارسا اسماعیلی، دپارتمان رسانه و روابط عمومی: میلاندرمدیا، مدیر فنی: حمید ‌سلامی و عکاس: آوا نظری، هلیا ثابتی اشاره کرد.

نمایش «برلین» از ۳۰ تیر در خانه نمایش مهرگان، سالن ۲، ساعت ۲۰:۴۵ روی صحنه رفته و تا ۱۵ مرداد ادامه دارد.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال برای خرید بلیت اقدام کنند.