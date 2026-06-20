روایتی سه اپیزودی از جاماندگان کربلا؛ این قصه تنها به گذشته مربوط نیست

مجتبی ترکمان کارگردان نمایش «نور بر نیزه» که از آغاز محرم در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: قصه نمایش ما درباره واقعه کربلا است اما تنها مختص به آن زمان نیست و در حال حاضر هم این اتفاق رخ می‌دهد؛ اینکه انسان‌ها از بعضی جاهایی که باید در آن باشند و حالا نیستند، جا می‌مانند. برخی فرار می‌کنند، عده‌ای می‌ترسند و بعضی از هراس جان و منافعشان از این اتفاقات می‌گذرند.

وقتی پشیمانی سودی ندارد

وی ادامه داد: در کل، سه زوج در نمایش حضور دارند. یک زوج در خیمه‌گاه امام حسین (ع) بوده‌اند، اما در لحظه‌ای که امام شمع را خاموش می‌کنند، فرار می‌کنند اما بعد احساس پشیمانی از کاری که کرده‌اند به آنها دست می‌دهد. روایت زوج دیگری نیز در نمایش وجود دارد که در آن مرد قصد داشته است تا خود را به کربلا برساند اما همسرش که نمی‌خواسته او را از دست بدهد، مانع او می‌شود و از رسیدن شوهرش به کربلا جلوگیری می‌کند. زوج دیگری نیز در نمایش حضور دارند که نشان‌دهنده انسان‌هایی آگاه به اتفاقات و جریانات هستند، اما از سر گرسنگی غرق در مادیات می‌شوند. این روایت‌ها مختص یک زمان خاص نیست. در مورد زمان خاص صحبت شده، اما در دل قصه به کلیت‌ها اشاره شده و به احساسات همه‌جانبه پرداخته‌ایم.

ترکمان درباره ویژگی‌های اجرایی این اثر گفت: در اجرای این اثر از گروه فرم هم استفاده کرده‌ایم. اجرا رئال است و از رنگ قرمز بهره بردیم که نشان‌دهنده خشم است. نمایشنامه شکل اپیزودی دارد. چند داستان جدا وجود دارد و این داستان‌ها در امتداد یکدیگر هستند و به صورت خطی روایت می‌شوند. چون احساسات انسانی را هم در آن زمان و هم در زمان حال به یک شکل می‌بینیم، بازیگران به صورت رئال و طبیعی اجرا می‌کنند.

اعتماد به بازیگران در تعیین میزانسن

کارگردان نمایش «نور بر نیزه» در پایان اظهار کرد: حدود ۲ ماه تمرین داشتیم. بیشتر تمرینات بر اساس احساسات و روابط بازیگران بود. میزانسن‌ها از درون خود تمرین‌ها و از درون رابطه‌های بازیگران به دست آمد. بازیگران انتخاب و هدایت شدند و به سمتی که من به عنوان کارگردان می‌خواستم پیش رفتند.

نمایش «نور بر نیزه» از ۲۶ خرداد تا ۵ تیر هرشب ساعت ۱۹ در تماشاخانه سنگلج به صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: دیر رسیدیم ... .

عوامل این نمایش عبارتند از کارگردان: مجتبی ‌ترکمان، نویسنده: آرزو ‌خلیلی، تهیه‌کننده: فاطمه ‌عبدالرحیمی، بازیگران: مهران ‌مولائی، آرزو ‌خلیلی، حسین ‌ملکی، داود ‌اصغرنژاد، هانیه ‌رحیمی، مبینا ‌طلوعی و مجتبی ‌ترکمان و طراح حرکت: آرمین ‌حسن ‌زاده.

عکس از فاطمه مجدنیا است.