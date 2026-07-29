به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که به استان هرمزگان سفر کرده اند، با حضور در شهرستان میناب، در محل مزار دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب حاضر شدند و با قرائت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.
در ادامه این برنامه، اعضای کمیسیون با خانواده های دانشآموزان شهید دیدار و گفتگو کردند و ضمن تجلیل از صبر، استقامت و ایثار این خانوادهها، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانشآموز و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسلهای آینده تأکید کردند.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این دیدار، با شنیدن روایت خانوادهها از زندگی، ویژگیهای اخلاقی و خاطرات دانشآموزان شهید، بر اهمیت حفظ و ترویج این سرمایههای معنوی در جامعه تأکید کرده و پاسداشت یاد شهدا را از ارکان تقویت هویت ملی و انقلابی کشور دانستند.
اعضای کمیسیون در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست، بر استمرار تکریم خانوادههای معظم شهدا، بهویژه خانوادههای دانشآموزان شهید و حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل جوان تأکید کردند.
گفتنی است در این سفر، محمد صالح جوکار، محمد بیات، کامران پولادی، کامران غضنفری، غلامرضا نویدی و مصطفی معینی آرانی حضور دارند.
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