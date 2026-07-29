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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

ادای احترام اعضای کمیسیون شوراها به دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب

ادای احترام اعضای کمیسیون شوراها به دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب

اعضای کمیسیون شوراها در مجلس، با حضور در شهرستان میناب ضمن ادای احترام به مقام شامخ دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه، با خانواده‌های این شهدا دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که به استان هرمزگان سفر کرده اند، با حضور در شهرستان میناب، در محل مزار دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب حاضر شدند و با قرائت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.

در ادامه این برنامه، اعضای کمیسیون با خانواده‌ های دانش‌آموزان شهید دیدار و گفتگو کردند و ضمن تجلیل از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کردند.

اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این دیدار، با شنیدن روایت خانواده‌ها از زندگی، ویژگی‌های اخلاقی و خاطرات دانش‌آموزان شهید، بر اهمیت حفظ و ترویج این سرمایه‌های معنوی در جامعه تأکید کرده و پاسداشت یاد شهدا را از ارکان تقویت هویت ملی و انقلابی کشور دانستند.

اعضای کمیسیون در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهداست، بر استمرار تکریم خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه خانواده‌های دانش‌آموزان شهید و حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل جوان تأکید کردند.

گفتنی است در این سفر، محمد صالح جوکار، محمد بیات، کامران پولادی، کامران غضنفری، غلامرضا نویدی و مصطفی معینی آرانی حضور دارند.

کد مطلب 6902855
زهرا علیدادی

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