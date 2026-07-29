۴۳ هزار لیتر گازوئیل در چاه فاضلاب در فلاورجان کشف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی و عوامل انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و فرآوردههای نفتی، با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی از دپو و نگهداری غیرمجاز مقادیر قابلتوجهی سوخت قاچاق در یکی از مناطق حاشیهای شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: پس از شناسایی دقیق محل و اطمینان از صحت موضوع، تیمی از مأموران با هماهنگی و اخذ مجوز از مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند. مأموران در بازرسی از این جغرافیا متوجه شدند قاچاقچیان سوخت با ایجاد انشعابات خاص، اقدام به جاسازی و دپوی سوخت در یک دهنه چاه تخلیه فاضلاب کردهاند تا از دیدرس بازرسان و مأموران پنهان بماند.
فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: در بررسی تخصصی از این مخزن غیرمجاز، ۴۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف، پمپاژ و تحویل شرکت پخش فرآوردههای نفتی شد. کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را بسیار بالا ارزیابی کردهاند.
سرهنگ هادیان با اشاره به دستگیری عوامل دخیل و تشکیل پرونده قضایی عنوان کرد:تاراج منابع ملی و سوءاستفاده از تفاوت قیمت فرآوردههای نفتی یارانه ای، به طور مستقیم به اقتصاد کشور و حقوق عامه آسیب میزند. قاچاقچیان سوخت علاوه بر اخلال در نظام توزیع، خطرات زیستمحیطی شدیدی را نیز با این مخفیکاریهای غیر اصولی ایجاد میکنند که پلیس بدون هیچگونه اغماضی با این دست هنجارشکنیها برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست هرگونه تحرک مشکوک در خصوص دپو، انتقال یا توزیع خارج از شبکه سوخت و فرآوردههای نفتی در کارگاهها، گاراژها یا زمینهای کشاورزی را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در سریعترین زمان انجام شود.
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