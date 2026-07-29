آغاز به کار کارگروه مستندسازی جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از برگزاری نخستین نشست کارگروه مستندسازی جنایات جنگی در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان خبر داد و گفت: جلسات هماهنگی با حضور کلیه دستگاهها برای تحقق اهداف پیشبینی شده است.
وی در نخستین نشست این کارگروه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تقسیم کار استانی در تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری و پیگیری مصوبات رئیس قوه قضاییه، این کارگروه در استان البرز تشکیل شده است.
محول شدن مسئولیت به دادستانی کرج
دادستان عمومی و انقلاب کرج با اشاره به صدور بخشنامه از جانب رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: بر این اساس، شناسایی، پیگیری مستندسازی، طرح شکایات و دعاوی در مراجع داخلی و بینالمللی به دادستانی مرکز استان محول شده است.
وی افزود: این مأموریت در هماهنگی با استانداری، دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، مدیریت شهری، پزشکی قانونی و سایر دستگاههای مسئول برای شناسایی مناطق آسیبدیده، شهدا و جانبازان و تعیین سطح خسارات وارده انجام میشود.
بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان رسمی و وکلا
مددی با تأکید بر محورهای مورد تأکید این کارگروه تصریح کرد: معاضدتهای حقوقی و قضایی با بهرهگیری از ظرفیت کانون و مرکز کارشناسان رسمی و وکلا برای مستندسازی و طرح موضوعات در مراجع صالح تا حصول نتایج قطعی، از اولویتهای اصلی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست که با حضور همه اعضا برگزار شد، وظایف هر بخش تعیین و ابلاغ و یکی از معاونین دادستان مرکز استان به عنوان مسئول پیگیری منصوب شد.
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