آغاز به کار کارگروه مستندسازی جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از برگزاری نخستین نشست کارگروه مستندسازی جنایات جنگی در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان خبر داد و گفت: جلسات هماهنگی با حضور کلیه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده است.

وی در نخستین نشست این کارگروه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای ذی‌ربط برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تقسیم کار استانی در تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری و پیگیری مصوبات رئیس قوه قضاییه، این کارگروه در استان البرز تشکیل شده است.

محول شدن مسئولیت به دادستانی کرج

دادستان عمومی و انقلاب کرج با اشاره به صدور بخشنامه از جانب رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: بر این اساس، شناسایی، پیگیری مستندسازی، طرح شکایات و دعاوی در مراجع داخلی و بین‌المللی به دادستانی مرکز استان محول شده است.

وی افزود: این مأموریت در هماهنگی با استانداری، دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، مدیریت شهری، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های مسئول برای شناسایی مناطق آسیب‌دیده، شهدا و جانبازان و تعیین سطح خسارات وارده انجام می‌شود.

بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی و وکلا

مددی با تأکید بر محورهای مورد تأکید این کارگروه تصریح کرد: معاضدت‌های حقوقی و قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت کانون و مرکز کارشناسان رسمی و وکلا برای مستندسازی و طرح موضوعات در مراجع صالح تا حصول نتایج قطعی، از اولویت‌های اصلی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست که با حضور همه اعضا برگزار شد، وظایف هر بخش تعیین و ابلاغ و یکی از معاونین دادستان مرکز استان به عنوان مسئول پیگیری منصوب شد.