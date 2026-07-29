حجت‌الاسلام علی‌حیدر حیدرخواه در گفت و گو به مناسبت 5 مرداد روز نماز جچمعه با تأکید بر اینکه قرآن کریم مهم‌ترین منبع هدایت و راهبری جامعه اسلامی است، گفت: ائمه جمعه برای ایفای نقش راهبری فرهنگی و اجتماعی باید ارتباطی عمیق و مستمر با قرآن داشته باشند و مطالعه را به عنوان یک ضرورت همیشگی در برنامه خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه راهبری جامعه بدون تمسک به قرآن امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر فرد، به‌ویژه ائمه جمعه که مسئولیت هدایت و راهبری فرهنگی جامعه را بر عهده دارند، انس با قرآن کریم و اهتمام به مطالعه مستمر است.

امام جمعه چاروسا افزود: ائمه جمعه باید فراتر از تلاوت قرآن، با مفاهیم، معارف و آموزه‌های آن مأنوس باشند و این آموزه‌ها را در اندیشه، رفتار، تصمیم‌گیری و شیوه مدیریتی خود جاری سازند؛ چراکه قرآن، اصلی‌ترین منبع هدایت، بصیرت و راهبری جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به سیره «رهبر شهید» تصریح کرد: برجسته‌ترین ویژگی شخصیتی ایشان، انس عمیق با قرآن بود؛ به گونه‌ای که قرآن با جان، فکر و سبک زندگی ایشان درآمیخته بود و تمامی رفتارها، تصمیم‌ها و شیوه مدیریتی‌شان بر پایه آموزه‌های قرآنی شکل می‌گرفت.

حجت‌الاسلام حیدرخواه ادامه داد: اگر قرار است راهبری جامعه در مسیر صحیح، مطمئن و به دور از انحراف باشد، باید بر مبانی قرآن استوار شود. از همین رو، انس با قرآن و مطالعه مستمر برای ائمه جمعه یک ضرورت انکارناپذیر است و نباید هیچ‌گاه از آن غفلت شود.

وی با بیان اینکه سیره رهبر شهید نمونه‌ای روشن از مدیریت قرآنی بود، خاطرنشان کرد: ایشان همواره بر صبر، امید و اعتماد به وعده‌های الهی تأکید داشتند و با الهام از آیات قرآن، آینده را متعلق به مؤمنان می‌دانستند و بر این باور بودند که تاریخ در نهایت به نفع جبهه حق رقم خواهد خورد.

خطیب جمعه چاروسا در کهگیلویه و بویراحمد؛ جهاد را از دیگر مفاهیم برجسته در اندیشه رهبر شهید برشمرد و گفت: نگاه ایشان به جهاد تنها محدود به میدان نبرد نبود، بلکه آن را تلاشی مستمر و همه‌جانبه برای حفظ استقلال، عزت، کرامت و هویت اسلامی می‌دانستند؛ نگاهی که ریشه در تعالیم قرآن کریم داشت.

وی با تأکید بر اینکه رمز ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و هجمه‌ها، تمسک به قرآن کریم است، افزود: توکل، ایمان، عقلانیت و مدیریت مبتنی بر معارف الهی از مهم‌ترین شاخصه‌های رهبر شهید بود و ایشان همواره مسئولان را به بهره‌گیری از راهبردهای قرآنی در اداره امور کشور توصیه می‌کردند.

حجت‌الاسلام حیدرخواه در پایان تأکید کرد: ائمه جمعه به عنوان راهبران فرهنگی جامعه باید انس با قرآن را به یک برنامه دائمی در زندگی خود تبدیل کنند، مفاهیم و معارف قرآنی را به‌خوبی بشناسند و با تبیین آیات عزت، توحید، امید و مقاومت، زمینه آشنایی هرچه بیشتر مردم با فرهنگ و سبک زندگی قرآنی را فراهم سازند.