۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

مردم روستای قلعه جلوی چاروسا ۷۰۰ اصله درخت در پویش سرو ایران کاشتند

قلعه رئیسی-مردم روستای قلعه جلوی بخش چاروسا در کهگیلویه ، ۷۰۰ اصله نهال در پویش سرو ایران کاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه با حضور مردم روستای قلعه جلوی بخش چاروسا در کهگیلویه، پویش نهال کاری سرو ایران، به نام و یاد رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

امام جمعه قلعه رئیسی در این مراسم با تأکید بر توصیه دین مبین اسلام به درختکاری و حفاظت از آن، گفت: در حفاظت از طبیعت، همه وظیفه شرعی و ملی داریم و شیوه دین در حفاظت از طبیعت، شیوه مردمی است.

حجت الاسلام علی حیدرخواه افزود: همانگونه که وظیفه امر به معروف، نهی از منکر و جهاد را داریم باید حفاظت از طبیعت از مردم شروع شود و این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد.

صفا حبیبی بخشدار قلعه رئیسی نیز بر لزوم همکاری همه مردم در حفاظت از طبیعت تاکید کرد و از مسئولین منابع طبیعی خواست نسبت به حفاظت از رویشگاه های گیاهان مرتعی و اجرای پروژه های آبخیزداری در این بخش توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: پویش سرو ایران در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت که مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بود، به پاس مجاهدت های آن رهبر فرزانه و شهید و توجه ویژه ایشان به طبیعت و محیط زیست، در سراسر کشور اجرا می شود.

سید جمال موسویان افزود: برای برنامه ریزی اجرای طرح بزرگ احیای جنگل های زاگرس در ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی استان با مشارکت مردم و طرح های جنگل داری اجتماعی، جنگل کاری اقتصادی، توسعه، کشت و بهره برداری از گیاهان دارویی انجام شده است.

وی بیان کرد: برای ۱۷ هزار هکتار از اراضی ملی بخش چاروسا طرح جنگل داری چند منظوره اجرا شد که با مشارکت مردم و با هدف حفاظت و بهره برداری مشارکتی تهیه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تشکر از توجه مسئولین این بخش به اهمیت و جایگاه منابع طبیعی و درخواست اجرای طرح های آبخیزداری، به اجرای یک پروژه آبخیزداری در این بخش جهت پیشگیری از سیل، ذخیره نزولات، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و حفاظت از خاک قول مساعد داد.

گفتنی است در این پویش تعداد ۷۰۰ اصله نهال از گونه های سرو، مرکبات، صنوبر و اکالیپتوس کاشته شد.

