به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستار داداشی ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان عجب شیر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد مقتول مردی ۴۰ساله است که در یکی ازروستاهای عجب شیر در اثر درگیری توسط دو نفر از برادرانش مضروب و بلعت شدت جراحات فوت نموده است.

سرهنگ داداشی ادامه داد: با تلاش ماموران انتظامی ، ۲نفر متهم به قتل متواری بلافاصله در کمتر از یک ساعت دستگیر و به جرم خود اعتراف و انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کردند.

‌فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر بابیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند خاطرنشان کرد: فراگیری مهارتهای ارتباطی و کنترل خشم می تواند ازوقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری کند.