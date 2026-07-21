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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

وقوع قتل و دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در عجب‌شیر

وقوع قتل و دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در عجب‌شیر

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر از درگیری خانوادگی منجر به قتل مردجوان توسط برادرانش در عجب‌شیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستار داداشی ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان عجب شیر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد مقتول مردی ۴۰ساله است که در یکی ازروستاهای عجب شیر در اثر درگیری توسط دو نفر از برادرانش مضروب و بلعت شدت جراحات فوت نموده است.

سرهنگ داداشی ادامه داد: با تلاش ماموران انتظامی ، ۲نفر متهم به قتل متواری بلافاصله در کمتر از یک ساعت دستگیر و به جرم خود اعتراف و انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کردند.

‌فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر بابیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند خاطرنشان کرد: فراگیری مهارتهای ارتباطی و کنترل خشم می تواند ازوقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری کند.

کد مطلب 6894807

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