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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

مزارع الگویی استان سمنان به کانون انتقال دانش کشاورزی تبدیل می‌شوند

مزارع الگویی استان سمنان به کانون انتقال دانش کشاورزی تبدیل می‌شوند

سمنان- مدیر ترویج جهاد کشاورزی از ایجاد ۴۰ مزرعه الگویی در استان خبر داد و گفت: این مزارع با هدف آموزش بهره‌برداران و افزایش ۲۰ درصدی عملکرد محصولات راهبردی ایجاد خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جندقیان ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ترویج کشاورزی استان سمنان در محل اداره کل جهاد کشاورزی، اظهار کرد: راه‌اندازی مزارع الگویی، وضعیت ثبت‌نام نمونه‌های بخش کشاورزی و برنامه‌های آموزش مهارتی بهره‌برداران از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های حوزه ترویج کشاورزی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی ۴۰ مزرعه الگویی در استان افزود: این مزارع با محوریت کشاورزان پیشرو و برای محصولات راهبردی از جمله گندم، جو، ذرت، کلزا و پنبه ایجاد خواهند شد.

مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مزارع الگویی باید به محلی برای انتقال تجربه و دانش فنی تبدیل شوند، ادامه داد: کشاورزان می‌توانند با حضور در این مزارع و بهره‌گیری از نتایج آنها، با روش‌های نوین تولید، فناوری‌های جدید و راهکارهای افزایش بهره‌وری آشنا شوند.

جندقیان هدف اصلی اجرای این طرح را افزایش ۲۰ درصدی عملکرد محصولات راهبردی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود مزارع الگویی علاوه بر نمایش ظرفیت‌های تولید، به کانونی برای حل مسائل، آموزش بهره‌برداران و انتقال دانش فنی در بخش کشاورزی تبدیل شوند.

وی همچنین از پیش‌بینی ایجاد یک پلتفرم ملی برای ثبت و اشتراک‌گذاری اطلاعات این مزارع خبر داد و افزود: ذی‌نفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌توانند از اطلاعات، تجربیات و نتایج ثبت‌شده در مزارع الگویی استفاده کنند.

کد مطلب 6918398

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