به گزارش خبرنگار مهر، مجید جندقیان ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ترویج کشاورزی استان سمنان در محل اداره کل جهاد کشاورزی، اظهار کرد: راه‌اندازی مزارع الگویی، وضعیت ثبت‌نام نمونه‌های بخش کشاورزی و برنامه‌های آموزش مهارتی بهره‌برداران از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های حوزه ترویج کشاورزی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی ۴۰ مزرعه الگویی در استان افزود: این مزارع با محوریت کشاورزان پیشرو و برای محصولات راهبردی از جمله گندم، جو، ذرت، کلزا و پنبه ایجاد خواهند شد.

مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مزارع الگویی باید به محلی برای انتقال تجربه و دانش فنی تبدیل شوند، ادامه داد: کشاورزان می‌توانند با حضور در این مزارع و بهره‌گیری از نتایج آنها، با روش‌های نوین تولید، فناوری‌های جدید و راهکارهای افزایش بهره‌وری آشنا شوند.

جندقیان هدف اصلی اجرای این طرح را افزایش ۲۰ درصدی عملکرد محصولات راهبردی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود مزارع الگویی علاوه بر نمایش ظرفیت‌های تولید، به کانونی برای حل مسائل، آموزش بهره‌برداران و انتقال دانش فنی در بخش کشاورزی تبدیل شوند.

وی همچنین از پیش‌بینی ایجاد یک پلتفرم ملی برای ثبت و اشتراک‌گذاری اطلاعات این مزارع خبر داد و افزود: ذی‌نفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌توانند از اطلاعات، تجربیات و نتایج ثبت‌شده در مزارع الگویی استفاده کنند.