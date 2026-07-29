تأمین و توزیع ۵۳ هزار تن نهاده دام و طیور در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله نامداری شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها از تأمین و توزیع گسترده نهادههای دامی در تیرماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در راستای پشتیبانی از تولید و تأمین بهموقع خوراک موردنیاز واحدهای دامداری و مرغداری، در این مدت مجموعاً ۵۳ هزار و ۱۲۵ تن انواع نهادههای دام و طیور در بین بهرهبرداران توزیع شده است.
تأمین نهادههای دامی موردنیاز در لرستان
وی با اشاره به جزئیات این میزان توزیع افزود: از این مقدار، ۲۱ هزار و ۶۱۴ تن جو، ۱۹ هزار و ۱۷۶ تن ذرت و ۱۲ هزار و ۳۳۵ تن کنجاله سویا تأمین و در اختیار تولیدکنندگان و فعالان بخش دام و طیور قرار گرفته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه تأمین نهادههای دامی از مهمترین الزامات حفظ و پایداری تولید در این بخش است، تصریح کرد: باتوجهبه آزادسازی نرخ ارز و در نتیجه افزایش حدود چهار برابری قیمت نهادههای دامی، فشار قابلتوجهی به واحدهای تولیدی، دامداران، مرغداران و کارخانجات خوراک دام وارد شده است و در چنین شرایطی، حمایت از تولیدکنندگان بیشازپیش ضرورت دارد.
نامداری ادامه داد: در همین راستا و باهدف کاهش مشکلات نقدینگی بهرهبرداران، با هماهنگی و همکاری شرکت پشتیبانی امور دام، بخش قابلتوجهی از نهادههای موردنیاز بهصورت مدتدار و در قالب سامانه بازارگاه در اختیار دامداران و کارخانجات خوراک دام قرار گرفته است.
تحویل مدتدار نهادههای دامی
وی تصریح کرد: اجرای این شیوه حمایتی، نقش مؤثری در کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی، تسهیل دسترسی به نهادهها، استمرار فعالیت دامداریها و مرغداریها و جلوگیری از اختلال در روند تولید داشته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم این روند حمایتی، گفت: تحویل مدتدار نهادههای دامی در قالب سازوکارهای پیشبینیشده همچنان ادامه دارد و تلاش ما بر این است که با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، نیاز واحدهای فعال این بخش بهصورت مستمر تأمین شود تا چرخه تولید در حوزه دام و طیور با مشکلی مواجه نشود.
نامداری، بیان داشت: حمایت از تولیدکنندگان، حفظ ظرفیت تولید، صیانت از اشتغال موجود و کمک به تأمین امنیت غذایی جامعه از مهمترین اولویتهای این معاونت است و برنامهریزیها در این بخش با جدیت دنبال میشود.
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