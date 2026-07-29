شهدای امنیت با ایثار خود عزت و اقتدار نظام اسلامی را استوار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهدای فراجای استان اصفهان که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و تسلیت به خانوادههای آنان، اظهار کرد: خون مطهر شهدا، مایه عزت اسلام و نظام اسلامی است و این سرمایه گرانبها، امنیت و اقتدار کشور را تضمین کرده است.
وی با بیان اینکه خانوادههای معظم شهدا در استمرار راه این عزیزان نقشآفرین هستند، افزود: صبر، استقامت و تربیت شایسته فرزندان از سوی این خانوادهها، جلوهای از ادامه مسیر شهدا و حفظ ارزشهای والای اسلامی است.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به جایگاه رفیع شهدای امنیت، خاطرنشان کرد: این شهیدان با تقدیم جان خود برای پاسداری از آرامش و امنیت جامعه، افتخاری ماندگار برای کشور رقم زدند و خانوادههای آنان نیز در این افتخار بزرگ سهیم هستند.
وی ادامه داد: شهدا در پیشگاه پروردگار از جایگاهی والا برخوردارند و حیات حقیقی آنان، جلوهای از وعده الهی درباره مقام شهیدان است.
دشمنان از جنایت خود بهرهای نخواهند برد
امام جمعه قم با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت، بیان کرد: نیروهای فراجا با روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، همواره جان خود را برای حفظ امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی در معرض خطر قرار میدهند و این مسئولیت، افتخاری بزرگ و ماندگار برای خدمتگزاران امنیت کشور است.
وی با اشاره به جنایت دشمنان در به شهادت رساندن جمعی از نیروهای فراجا، تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی میکوشند با فریب برخی افراد، امنیت کشور را هدف قرار دهند اما عاملان این اقدامات نه تنها دستاوردی نخواهند داشت بلکه نتیجه کار آنان، خواری و زیان در دنیا و آخرت خواهد بود.
سعیدی تأکید کرد: مؤمنان باید در همه تصمیمها، رفتارها و اقدامات خود با دقت بیندیشند که نتیجه عملکردشان برای اسلام، کشور و جبهه دشمن چه خواهد بود و همواره مراقب باشند ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار نگیرند.
آزمونهای الهی معیار سنجش ایمان انسانهاست
وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) اظهار کرد: گشایشها و دشواریهای زندگی، هر دو عرصه آزمون الهی هستند و انسان در حوادث و فتنهها مورد امتحان قرار میگیرد تا میزان ایمان، اخلاص و عملکرد او آشکار شود.
تولیت حرم مطهر بانوی کرامت افزود: رخدادهای مختلف زندگی، زمینهای برای سنجش بندگان است و انسان مؤمن باید در این میدانها با بصیرت، استقامت و پایبندی به ارزشهای الهی حرکت کند.
وی با استناد به سوره مبارکه «والعصر» بیان کرد: قرآن کریم راه رهایی از خسارت را ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و سفارش به صبر معرفی کرده است و خانوادههای معظم شهدا با پایداری در مسیر آرمانهای فرزندان خود، نمونهای روشن از عمل به این آموزههای الهی به شمار میروند.
قم- امام جمعه قم با تأکید بر اینکه خون پاک شهدای امنیت، پشتوانه عزت اسلام و نظام اسلامی است، گفت: خانوادههای شهدا استمراربخش مسیر پرافتخار ایثار و شهادت هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهدای فراجای استان اصفهان که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و تسلیت به خانوادههای آنان، اظهار کرد: خون مطهر شهدا، مایه عزت اسلام و نظام اسلامی است و این سرمایه گرانبها، امنیت و اقتدار کشور را تضمین کرده است.
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