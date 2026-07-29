فرمانده مرزبانی کرمانشاه:تردد زائران ازخسروی بدون ایستایی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیاست سپهری در ادامه نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که شامگاه چهارشنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، در جمع خبرنگاران مهر، اظهار کرد: با لطف خدا و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدمات‌رسان، از ابتدای آغاز تردد زائران تاکنون هیچ‌گونه گره ترافیکی و ایستایی در مرز خسروی ایجاد نشده و روند عبور زائران به صورت روان ادامه دارد.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان عراقی، افزود: هماهنگی مطلوب با طرف مقابل باعث شده تردد زائران بدون هیچ‌گونه اصطکاک و مشکل انجام شود و این موضوع حاصل تعامل و همکاری مستمر میان دو کشور است.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به ساماندهی خودروهای موکب‌ها و ناوگان تجاری، گفت: در روزهای گذشته بخشی از محورهای منتهی به مرز به دلیل استقرار خودروهای موکب‌داران و خودروهای تجاری با محدودیت مواجه شده بود که با هماهنگی انجام شده با طرف عراقی، طی حدود هفت تا هشت ساعت بخش عمده این خودروها به داخل عراق منتقل شدند تا مسیر برای تردد خودروهای عمومی و زائران بازگشایی شود.

سپهری ادامه داد: همچنین مشکل ورود رانندگان خودروهای موکب و همراهان آنان که در روزهای ابتدایی وجود داشت، با هماهنگی انجام شده برطرف شد و روند انتقال خودروها و استقرار موکب‌ها با سرعت بیشتری انجام گرفت.

وی با اشاره به روند تردد در مرز سومار نیز اظهار کرد: فعالیت این مرز به خوبی در حال انجام است و هر روز بر تعداد زائران افزوده می‌شود. همچنین برای زائرانی که در مسیر بازگشت با کمبود وسیله نقلیه مواجه بودند، امکانات لازم از سوی مرزبانی فراهم شد و تعدادی از آنان با خودروهای مرزبانی تا گیلانغرب منتقل شدند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای خدمات اربعین، گفت: ضروری است هرگونه ارتباط و سفر هیئت‌های ایرانی به طرف عراقی از قبل با مرزبانی هماهنگ شود تا زمینه هماهنگی با مسئولان عراقی فراهم شده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی ایجاد ایستگاه‌های دائمی حمل‌ونقل و جانمایی ثابت موکب‌ها را از نیازهای مهم مرز خسروی عنوان کرد و افزود: یکی از مزیت‌های مرز مهران، استقرار دائمی موکب‌ها و زیرساخت‌های خدماتی است و لازم است این موضوع برای مرز خسروی نیز در دستور کار قرار گیرد تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت بیشتری انجام شود.

سپهری همچنین از آمادگی برخی موکب‌های عراقی برای استقرار در مرز خسروی خبر داد و گفت: تعدادی از موکب‌های عراقی اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت اختصاص فضا، روزانه هزاران وعده غذایی در اختیار زائران قرار دهند که این ظرفیت می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی کمک کند.

وی با اشاره به نزدیک شدن موج بازگشت زائران، بر ضرورت تأمین سوخت جایگاه‌های شهرستان قصرشیرین، پیش‌بینی کارت سوخت، ایجاد محل‌های استراحت برای رانندگان و تقویت امکانات رفاهی تأکید کرد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به آسیب‌دیدگی مقر مرزبانی در حملات اخیر، خواستار تخصیص اعتبار برای احداث پست کنترل و استقرار نیروهای مرزبانی در پایانه مرزی خسروی شد و گفت: با توجه به شرایط موجود، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مرزبانی برای استمرار خدمات‌رسانی و حفظ امنیت مرز ضروری است.