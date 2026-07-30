به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرج رستمی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از موکبهای مستقر در پایانه مرزی باشماق مریوان، روند تردد زائران اربعین حسینی را از نزدیک بررسی کرد و در جریان اقدامات انجام شده برای تسهیل عبور و مرور و همچنین وضعیت زیرساختهای این مرز قرار گرفت.
وی با اشاره به آمادگی کامل مرز باشماق برای میزبانی از زائران اربعین اظهار کرد: همکاری و هماهنگی مطلوب میان مجموعههای امنیتی، مرزبانی، دستگاههای اجرایی و موکبهای خدماترسان، موجب شده خدمات مورد نیاز زائران با کیفیت مناسب و در فضایی امن ارائه شود.
امنیت پایدار و تردد روان زائران
فرمانده مرزبانی استان کردستان با بیان اینکه مرز باشماق از ظرفیتهای مناسب برای پذیرش و عبور زائران برخوردار است، افزود: همانند سایر مرزهای کشور، امنیتی پایدار و مردمی در این گذرگاه برقرار است و زائران میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن و با سهولت از این مسیر تردد کنند.
رستمی با اشاره به زیرساختهای ایجاد شده در مرز باشماق تصریح کرد: امکانات و خدمات پیشبینی شده در این مرز شرایط مناسبی را برای تردد زائران فراهم کرده و انتخاب این مسیر میتواند سفری ایمن و آرام را برای آنان رقم بزند.
وی همچنین از برگزاری نشستهای مشترک با مسئولان کشور عراق خبر داد و گفت: تعامل و هماهنگی مستمر با طرف عراقی در ماههای اخیر نقش مهمی در ارتقای سطح امنیت و تسهیل تردد زائران داشته و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین اندیشیده شده است.
مرز باشماق مریوان امسال برای پنجمین سال متوالی به عنوان یکی از مسیرهای رسمی تردد زائران اربعین حسینی انتخاب شده است و در طول مسیر سنندج تا این پایانه مرزی نیز موکبهای متعددی با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی در حال ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی به زائران هستند.
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