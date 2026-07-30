پاداش الهی به خانواده شهدا فراتر از درک و فهم ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن هادیان صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید امیر صادق جوانشیری که به میزبانی خبرگزاری مهر خراسان رضوی در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال وقتی بنده‌ای ارزشمندترین داشته‌اش را در راه او تقدیم می‌کند، به دلیل رأفت و مهربانی‌اش، به بهترین شکل این معامله را جبران می‌نماید.

فرمانده پایگاه شهدای تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: خداوند خالق انسان است و اگر کسی در دنیا به ما لطفی کند، انسان همواره به دنبال جبران آن است؛ حال اگر این معامله با خداوند باشد، مقام و جایگاهی که پروردگار برای شهید و خانواده او در نظر می‌گیرد، فراتر از درک و فهم ماست.

وی در ادامه خطاب به خانواده شهید بیان کرد: تربیت چنین فرزندی که به این درجه از کمال رسیده، افتخاری ارزشمند و معنوی است.

هادیان ضمن تسلی خاطر خانواده شهید و طلب دعا از آنان بیان کرد: فرزند شهید شما، اکنون شفیع شماست و با خدمت‌گزاری به نظام و انقلاب، یادگار او را زنده نگه می‌داریم و امیدواریم در سایه نورانیت این شهید، صبور و پایدار باشید.