کشف ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقاعلی یوسف‌وند، اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی «شهید مریدی» هنگام کنترل محور مواصلاتی رودان به سمت بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی ۲۲ هزار و ۲۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان ارزش سوخت کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ یوسف‌وند با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.