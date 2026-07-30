تیم منتخب کشتی آزاد راهی ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان به منظور حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه ترکیه، صبح امروز راهی این کشور شدند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور – سینا بوستانی

۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علی‌اصغر سلطانی

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرم‌پور

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی

۸۶ کیلوگرم: رضا افشار

۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی

مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی



این رقابت ها روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه برگزار می شود.