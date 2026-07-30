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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۰

تیم منتخب کشتی آزاد راهی ترکیه شد

تیم منتخب کشتی آزاد راهی ترکیه شد

تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه راهی ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان به منظور حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه ترکیه، صبح امروز راهی این کشور شدند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور – سینا بوستانی
۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علی‌اصغر سلطانی
۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرم‌پور
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی
مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی

این رقابت ها روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه برگزار می شود.

کد مطلب 6903535
سیده فرزانه شریفی

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