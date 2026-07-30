ثبت ۳۵ حادثه ترافیکی در ایلام؛ به ۵۹ مصدوم امدادرسانی صورت گرفت

مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای تردد زائران اربعین در محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: در روز هفتم مرداد، کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان به ۳۵ حادثه ترافیکی امدادرسانی کردند.

وی افزود: در این حوادث، ۵۸ نفر دچار جراحت شدند که پس از انجام اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی، ۵۲ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۶ نفر دیگر در محل حادثه درمان شدند. متأسفانه در این حوادث یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

شعبانی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس، تأکید کرد: نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ استان ایلام با استقرار در محورهای پرتردد، آمادگی کامل برای پاسخگویی سریع به حوادث و ارائه خدمات درمانی به زائران و هم‌وطنان را دارند و با تمام توان در مسیر حفظ سلامت و نجات جان مصدومان تلاش می‌کنند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، استراحت کافی در طول سفر و توجه به توصیه‌های ایمنی، نقش مؤثری در کاهش حوادث جاده‌ای و حفظ سلامت خود و دیگر زائران ایفا کنند.