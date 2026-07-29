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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

روایت نیویورک تایمز از قصد ایران برای واکنش به تجاوز اوکراین

روایت نیویورک تایمز از قصد ایران برای واکنش به تجاوز اوکراین

نیویورک تایمز از قصد و نیت تهران برای واکنش به تجاوز اوکراین علیه یک کشتی ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز به نقل از مسئولان ایرانی و غربی گزارش داد، تهران هدف قرار دادن یک بندر دریایی در اوکراین را در واکنش به تجاوز این کشور علیه یک کشتی ایرانی بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، اما یکی سری تلاش های سیاسی اوضاع را در شرایط کنونی آرام کرده است.

شب گذشته وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با وزیر امور خارجه اوکراین گفت: هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول و باید خسارات نیز به‌طور کامل جبران شود.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به این تماس گفت: آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین (در تماس تلفنی با من) اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.

وی تاکید کرد: ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول است. باید خسارات و زیان‌های واردشده نیز به‌طور کامل جبران شود.

کد مطلب 6902543

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